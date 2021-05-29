فيديو بكاء نهى نبيل لحظة عودتها لمنزلها في دبي بعد غياب عامين

الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل أثارت ردود فعل واسعة في الساعات الماضية بعد عودتها إلى منزلها في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، حيث بكت لحظة دخولها إلى المنزل الذي غابت عنه عامين.

نهى نبيل تبكي لحظة دخولها إلى منزلها في دبي

نهى نبيل نشرت على خاصية "الاستوري" عبر حسابها على "انستجرام" أكثر من فيديو للحظة وصولها إلى الإمارات العربية المتحدة، بعد فترة من الغياب بسبب أزمة فيروس كورونا التي أثرت بشكل كبير على رحلات الطيران ودخول وخروج المسافرين، نهى نبيل بكت بشدة بعد دخولها إلى منزلها في إمارة دبي بعد غيابها عنه لمدة عامين، وتجولت في المنزل الذي عبرت عن شوقها له بعد هذا الغياب الطويل، وكتبت نهى نبيل تعليقا على الفيديو الذي نشرته قالت فيه: "عدنا إلى منزلنا بعد سنتين، منزلنا الجميل".

نهى نبيل تعود إلى دبي

نهى نبيل حرصت أيضا على نشر أكثر من صورة مع أبنائها أثناء رحلة سفرهم إلى الإمارات، حيث ظهرت وهي تحتضنهم بينما احتفل أبنائها بعودتهم، وكانت نهى نبيل قد فاجئت الجمهور عند خروجها من الطائرة وسجودها على أرض المطار تعبيرا عن سعادتها بهذه اللحظة والعودة من جديد لدبي، وقد تفاعل العديد من المتابعين مع ما نشرته الفاشينيستا الكويتية.

نهى نبيل تتعرض لسرقة حقيبتها باهظة الثمن

نهى نبيل قد تصدرت أخبارها في الفترة الأخيرة وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما كشفت الفاشينيستا الكويتية أنها تعرضت لحادث سرقة داخل منزلها، معلنة عن سرقة حقيبتها من العلامة التجارية الشهيرة "هيرميس" باهظة الثمن، ولفتت الى أنها أجرت بحثاً مطولاً عن حقيبتها الى أن استطاعت التوصل للسارق، وكشفت في فيديو نشرته عبر حسابها على "سناب شات" عن مرورها بحالة نفسية سيئة في خلال الأيام الماضية بسبب سرقة حقيبتها على الرغم من وضعها نظاماً أمنياً متكاملاً لمنع أي سرقة من غرفتها.

نهى نبيل أكدت أنها نجحت في اكتشاف هوية السارق وهو شخص استضافته في منزلها مع زوجها حيث كان يمر بظروف صعبة، وقد سرق حقيبتها بعدما تركتها بصالة المنزل، وتواصلت مع السارق الذي اعترف بأنه سرقها وقام ببيعها بثمن بخس لا يساوي حتى ثمن الحقيبة التقليد، وتواصلت الفاشينيستا الكويتية مع الفتاة التي اشترت الحقيبة من السارق، ونجحت بمساعدة من محاميها في استرجاعها.