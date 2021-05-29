شام الذهبي تحتفل بعيد ميلاد شقيقيها التوأم بغياب والدتها أصالة وحضور طارق العريان

شام الذهبي تحتفل بعيد ميلاد شقيقيها التوأم "آدم وعلي" بغياب والدتها الفنانة السورية أصالة نصري وحضور المخرج طارق العريان، فنشرت شام الذهبي مجموعة مقاطع فيديو وصورا عبر ستوري حسابها على انستغرام سبقت تحضيرات حفل ميلاد شقيقيها الذي حضره والدهما المخرج طارق العريان، بينما امتنعت اصالة نصري عن حضور الحفل واكتفت بمعايدة طفليها على انستغرام، فتابعوا معنا التفاصيل.

شام الذهبي تحتفل بعيد ميلاد شقيقيها التوأم بغياب والدتها

ابنة النجمة السورية شام الذهبي، اصالة نصري، شاركت في حفل عيد ميلاد شقيقيها التوأم "آدم وعلي" الذي حضره والدهما المخرج طارق العريان حيث انتشرت صورة متداولة للأخير وهو يظهر الى جانب نجليه التوأم بينما كانت شام الذهبي تقف بعيدة بعض الشيء عنهما من ضمن اجواء الحفل، في حين لم ينشر طارق أي صور او فيديوات من أجواء الحفل عبر حساباته على السوشيال ميديا، ويعتبر هذا اللقاء الأول لشام مع طارق العريان بعد أزمته مع والدتها أصالة.

واكتفت شام الذهبي بمشاركة متابعيها عبر ستوري حسابها على انستغرام بمجموعة مقاطع فيديو وصورا من داخل احد الباصات ضمن الإستعدادات التي سبقت تحضيرات الحفل، وظهرت مع التوأم بسعادة تامة وهي تمرح معهما الى جانب أصدقائهما، كما نشرت شام لاحقا صورا من حضورها احدى مناسبات الأفراح مع خطيبها.

اما الفنانة أصالة نصري فإرتأت الغياب عن هذا الحفل لنجليها بعد أزمتها مع طارق العريان وطلاقها منه كي تتفادى لقائه، واكتفت بتوجيه معايدة مميزة لتوأمها من خلال اعادة نشر صورة لهما مع ابنتها شام وكتبت لهما : :"الأمل والأمان والحب والجمال والسعاده وكل شعور حلو وطيّب بحسّه بينكم ومعكم يانور عيوني باصحاب العيد ياوشّ الفرح أنتوا أدّومي وعلّوني كلّ سنه وأنتوا بتحلوا وتغلوا وتكونوا شمس وقمر بحياتي ياحياتي أنتوا وشامي ولودي ياعمدان بيتكم الأربعه اللي صار قصر بقلبي ياقلبي أنتوا وروحي كلّ سنه وأنتوا كلّ الخير".

يذكر أن أصالة نصري أنجبت من زوجها الثاني طارق العريان توأمها "علي وطارق"، في حين أنها رزقت من زوجها الأول بإبنتها شام الذهبي وابنها خالد الذهبي.

طلاق اصالة نصري وطارق العريان

الفنانة أصالة أعلنت مطلع عام 2020 خبر انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان بعد تداول العديد من الأخبار حول وقوع خلاف كبير بينهما، والتلميح الى اكتشاف أصالة نصري علاقة عاطفية تربط زوجها بإحدى عارضات الأزياء، ثم اشتعلت الأزمة بين اصالة وطليقها بعدما ظهر طارق العريان مع حبيبته نيكول سعفان بصور متداولة في احد الحفلات، في الفترة التي كان الثنائي ينجزان فيها معاملات الطلاق حيث وصفت أصالة تصرف طليقها بالمعيب في منشور طويل شاركته مع الجمهور عبر انستغرام.

ورغم وقوع الطلاق ، لكن اصالة نصري لم تستطع الخروج من أزمتها سريعاً حيث تحدثت في اكثر من لقاء عن طلاقها ومدى معاناتها بسبب هذا الإنفصال بعد زواج دام لحوالي عشر سنوات بينهما.