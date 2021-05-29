هبة الحسين ترد على أنباء انفصالها عن الفنان عايض يوسف..فيديو

هبة الحسين ردت على الشائعات التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي حول انفصالها عن زوجها الفنان عايض يوسف، حيث وجهت الفنانة السعودية رسالة للجمهور توضيح فيها حقيقة هذه الشائعات.

هبة الحسين: منذ بداية زواجي وأتعرض لشائعات الانفصال

هبة الحسين تداول مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لها ترد من خلاله على شائعات انفصالها عن زوجها الفنان عايض يوسف، حيث حرصت هبة الحسين على توضيح معاناتها من الشائعات الخاصة بالانفصال منذ بداية زواجها، وطلبت تحري الدقة من وسائل الإعلام، وأن يتفائل الجميع بالخير وليس بهذه النوعية من الشائعات فقالت هبة الحسين: "منذ بداية زواجي ويحاول البعض نشر شائعات انفصالي، لذلك ارجو من وسائل الإعلام تحري الدقة فيما تكتب لكن هناك تيار يكره النجوم، وكل ما اطلبه تفاءلوا لطفا بالخير للجميع وليس فقط لهبة الحسين".

هبة الحسين ترد على شائعات انفصالها عن عايض يوسف

هبة الحسين تحدثت عن علاقتها بزوجها الفنان عايض يوسف بعد هذه الشائعات وأكدت أنهما بخير ولا صحة لما يتم تداوله من قبل البعض فقالت الفنانة السعودية: "الحمد لله نحن بخير وزوجي كذلك وعلاقتنا في أفضل حال، وأتمنى للجميع التوفيق في حياتهم، وأتمنى أيضا مراعاة الأخبار التي يتم تداولها وتحديدا فيما يخص الزواج والطلاق".

عايض يوسف وهبة الحسين اعتادا منذ زواجهما في العام الماضي على نشر بعض المواقف التي يتعرضون لها معا ومن آخرها حديث الثنائي عن غيرة عايض يوسف على زوجته ورغبته في عدم حضورها حفلات الزفاف نتيجة هذه الغيرة.

عايض يوسف وهبة الحسين في مسلسل "ممنوع التجول"

الفنان السعودي عايض يوسف ظهر لأول مرة في عمل درامي من خلال مسلسل "ممنوع التجول" للفنان ناصر القصبي والذي عرض في شهر رمضان الماضي، وكان من ضمن أبطاله أيضا زوجته الفنانة هبة الحسين التي تحدثت عن تفاصيل المشهد الذي ظهرت فيه مع زوجها، وأوضحت أنه لم يكن مكتوب في السيناريو وذلك في لقائها مع برنامج "تفاعلكم" المعروض على قناة العربية، وأكدت هبة الحسين استعدادها خلال الفترة القادمة من أجل المشاركة في عمل درامي سعودي كويتي جديد من بطولتها، لكنها لم تكشف عن تفاصيل هذا العمل.

يذكر أن عايض يوسف قدم خلال شهر رمضان الماضي تتر مسلسل "الديك الأزرق" للفنان عبدالله السدحان، كما قام بغناء كذلك تتر برنامج "سين" والذي يقدمه الإعلامي أحمد الشقيري.