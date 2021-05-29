صدور كتاب "تشكيل النص"صدر الكتاب النقدي "تشكيل النص" للأديب والناقد اليمني هشام شمسان، وهو عبارة عن دراسات شعرية، وسردية في الأدب اليمني، ويقع الكتاب في (188) صفحة، توزعتها في فصلين، ومقدمتين.

خصص الكاتب الفصل الأول منه للدراسات الشعرية التي تناولت مجموعة من أدباء التسعينات الذين أثروا المشهد الشعري على نحو جلي، وواضح.

وتناولت المقدمة ظاهرة الانزواء، والتلاشي للكثير من شعراء التسعينات، والبحث في الأسباب والمسببات الواقعية والفنية.

اما الفصل الثاني من الكتاب، فقد تناول الجانب السردي في اليمن، واحتوى الفصل على مقدمة مطولة عن مفهوم الجيل،والتجييل، والتجايل، ورؤية الناقد حولهما.

ثم تناول الفصل بالدراسة والنقد مجموعة من كتاب الرواية والقصة في اليمن. نشير إلى أن للكاتب أربعة إصدارات سابقة في مجال النقد، والقصة، والشعر هي :

بكائيات( قصائد ونصوص) ، وجوه( مجموعة قصصية)، انثيالات (نصوص شعرية) ، مكاشفات النص (نقد).

نقلاً عن دار الثقافة العربية للطباعة والنشر