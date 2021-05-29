صدور كتاب "تشكيل النص"
صدر الكتاب النقدي "تشكيل النص" للأديب والناقد اليمني هشام شمسان، وهو عبارة عن دراسات شعرية، وسردية في الأدب اليمني، ويقع الكتاب في (188) صفحة، توزعتها في فصلين، ومقدمتين.
خصص الكاتب الفصل الأول منه للدراسات الشعرية التي تناولت مجموعة من أدباء التسعينات الذين أثروا المشهد الشعري على نحو جلي، وواضح.
وتناولت المقدمة ظاهرة الانزواء، والتلاشي للكثير من شعراء التسعينات، والبحث في الأسباب والمسببات الواقعية والفنية.
اما الفصل الثاني من الكتاب، فقد تناول الجانب السردي في اليمن، واحتوى الفصل على مقدمة مطولة عن مفهوم الجيل،والتجييل، والتجايل، ورؤية الناقد حولهما.
ثم تناول الفصل بالدراسة والنقد مجموعة من كتاب الرواية والقصة في اليمن. نشير إلى أن للكاتب أربعة إصدارات سابقة في مجال النقد، والقصة، والشعر هي :
بكائيات( قصائد ونصوص) ، وجوه( مجموعة قصصية)، انثيالات (نصوص شعرية) ، مكاشفات النص (نقد).
نقلاً عن دار الثقافة العربية للطباعة والنشر
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صدور كتاب "تشكيل النص" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.