أسما شريف منير تثير الجدل بظهورها مع طليقها الأول:"هنفضل في حياة بعض لآخر عمرنا"

أسما شريف منير كشفت عن لقائها بطليقها الأول محمود السكري ووالد ابنتها لارا، حيث تحدثت عن تفاصيل هذه اللقاء وسر نشرها لمجموعة من الصور التي تجمعهم على الرغم من انفصالهما منذ سنوات.

أسما شريف منير عن والد ابنتها: "هنفضل في حياة بعض لآخر عمرنا"

أسما شريف منير نشرت عبر حسابها على "انستجرام" مجموعة صور تظهر فيها مع ابنتها الوحيدة، كما تواجد في الصور طليق الإعلامية المصرية الأول ووالد ابنتها محمود السكري، ابنة الفنان شريف علقت على الصور التي نشرتها وأوضحت أن سببها يعود لرغبتها ووالد ابنتها لارا في علاقة طبيعية تساعد ابنتهما على رؤية كل من والديها بشكل طبيعي رغم انفصالهما، حيث كشفت أسما شريف منير أنها لا تفكر في العودة لطليقها الأول وأنه علاقتهما الآن أفضل من السابق.

فكتبت: "موضوع النهاردة هو اني وابو بنتي قررنا ننزل نخرج عشان لارا كان بقالها كتير مشافتناش في مكان واحد، مشافتناش في كدر واحد مع بعض، ولأ احنا مش هنرجع لبعض و لا مش بنفكر خالص في كده، لان احنا دلوقتي في وضع احسن بكتير، يعني لما كنا مع بعض قررنا اننا منكملش لكن دلوقتي هنفضل في حياة بعض لاخر يوم في عمرنا عشان لارا هتفضل ربطتنا لاخر العمر، بنحترم بعض و عملنا معادلة من أصعب المعادلات في الدنيا و أنا فخوره بينا جداً".

أسما شريف منير تطلب مراعاة مستقبل الأطفال بعد الطلاق

أسما شريف منير طلبت من متابعيها عدم إصدار الأحكام عليها أو على والد ابنتها، كما شددت على أهمية أن ينشأ الأطفال في أجواء هادئة بعيدا عن الخلافات بين المطلقين، وأن هذه الخطوة سوف تساعد على تحسين نفسية الطفل، التي أوضحت انها أهم كثيرا من أشياء أخرى.

فكتبت أسما شريف منير: "بلاش محاكم، بلاش نقول كلام وحش لاولادنا عن بعض من كتر الغيظ، بلاش اب يقابل بنته في نادي بوقت، والله العظيم كله بيخسر و أولهم ولادنا اللي ملهمش ذنب في اختلافنا، التحضر في الموقف ده بيحافظ علي نفسية طفل يا يطلع سوي يا يطلع معقد، زي ما الأم بتخاف علي أكل و شرب و نوم و صحة ولادها والله نفسيتهم أهم من اكلهم و مصارفهم، حتي لو في بينكم بلاوي، بدل ما تحاربوا بعض، اختاروا السلام و خلي كتفكم في كتف بعض عشان الغلابة اللي ملهمش ذنب دول..خدوا خطوة النهاردة عشان قسماً بالله هترتاحوا بقي العمر، شكراً ابو لارا".

أسما شريف منير ترد على هجوم بعض المتابعين عليها

أسما شريف منير حرصت أيضا على الرد على الانتقادات التي توجه لها بسبب كشفها لبعض التفاصيل عن حياتها الشخصية، حيث أوضحت أن ما تنشره شعرت بأهميته بالنسبة لقطاع واسع من متابعيها لذلك دوت الخليج سوف تستمر في الكشف عن العديد من المواقف المهمة عن حياتها والتي قد تساعد في تطوير المفاهيم لدى متابعيها.

فقالت أسما شريف منير: "كتير اتقال لي متتكلميش، دي حياتك الشخصية، انتي بتتاجري بحياتك الشخصية ليه؟، خليكي في الميك اپ و حاجات البنات، امسحي الپوست ده، بلاش ملوش لزمة الكلام في الموضوع ده..و عشان كل ده ضد اعتقاداتي و اللي أنا مؤمنه به كنت بحس إني محبوسه في قالب مش بتاعي، أنا بحب اقول اللي حساه و اعبر عن نفسي و اساعد غيري من خلال تجارب حياتي".

وأضافت : "أنا المتابعين ليا النسبة الأكبر ستات و دي في حد ذاتها معادلة صعبة عشان ست زيك تثق فيكي و في ارائك و متغيرش منك مش بتحصل كتير، وعشان انا أول ما اتعرفت كان من خلال تجربة طلاقي الأولى، وصلت لقلوب ستات كتير و كسبت ثقتهم و ده كان الدافع الاساسي اني اقدم محتوي يفيدهم، كلمة مؤثر مش كلمة سهله و لازم تبقي علي اساس و لازم ابقي قد اني ابقي شخصية عامة و افيد غيري. مش كل الناس قد انها تبقي جريئة و ليها صوت".

أسما شريف منير: "تأثيري الإيجابي على المتابعين هو سر استمراري"

وأكدت أسما شريف منير على استمرارها في التعبير عن أهم الموقف في حياته خصوصا مع شعورها بالتأثير الكبير على تيار واسع من متابعيها فكتبت: "في ناس بتختار تصدر حاجات ممكن تبقي مش حقيقة بس عشان تتحب و تبان انها شخصية متحققه و سعيده و مسيطرة، و تخاف تقول آرائها لحسن تخسر، انا بقي مش كده، انا عرفت إني ليا تأثير ايجابي علي ناس كتير، انا ليا اثر و رأي و بيتابعني ٢ مليون شخص، ده رقم لو شفتوا علي الحقيقة ممكن يغمي عليا، لما اتكلم عن تجربة في حياتي و تساعد ناس تتقدم او تتخطي موقف صعب او تغير تفكيرها بيحسسني بسعادة و نجاح ميتوصفش، فا انا مش هبطل اتكلم و اقول كل اللي جوايا رغم ان في ناس هتفضل فهماني غلط، بس اللي بيفهمني صح هما اللي هفضل اتكلم عشانهم و اساعدهم و اطور من نفسي عشان افيدهم، عفويتي دوت الخليج سر نجاحي".

يذكر أن أسما شريف منير قد اعلنت انفصالها عن طليقها الثاني الفنان محمود حجازي في شهر أبريل الماضي، ولم تكشف الإعلامية المصرية أي تفاصيل عن سبب هذا الانفصال، كما أن أسما شريف منير منذ انفصالها عن زوجها الأول محمود السكري وهي تحافظ على علاقة قوية بينهما حيث ظهر الأخير مع طليقها الثاني محمود حجازي في العديد من الصور.