ظهور نادر لوالدة شيرين رضا بصورة حديثة ونور عمرو دياب تعايدها

شيرين رضا شاركت الجمهور صورة جديدة نشرتها لوالدتها بمناسبة عيد ميلاد الأخيرة، وتفاعل مع الصورة العديد من المتابعين وكذلك بعض من زملاء النجمة المصرية.

شيرين رضا تحتفل بعيد ميلاد والدتها

شيرين رضا نشرت عبر حسابها على "انستجرام" صورة لوالدتها "روزا" التي ظهرت بإطلالة مميزة بمناسبة احتفالها بعيد ميلادها، وحملت على رأسها العديد من القبعات بشكل أثار إعجاب الجمهور، شيرين رضا قدمت لوالدتها التهنئة بهذه المناسبة السعيدة كما وصفت صورتها بالمضحكة، بينما أكدت أن والدتها دوت الخليج القادرة دائما على إضحاك من حولها مهما كانت الظروف، وعبرت أيضا عن حبها الكبير لها فكتبت شيرين رضا: "عيد ميلاد سعيد أمي، دائما مضحكة، وقادرة على جعلنا نضحك بشكل دائمًا. أحبك كثيرا".

النجوم يقدمون التهاني لوالدة الفنانة شيرين رضا

صورة والدة الفنانة شيرين رضا حصدت اهتمام كبير من قبل الجمهور الذي تفاعل معها، كما قدم العديد من المشاهير التهنئة لها بهذه المناسبة وكان من بينهم حفيدتها نور عمرو دياب التي حرصت على تهنئة جدتها بهذه المناسبة السعيدة، فكتبت نور دياب: "عيد ميلاد سعيد جدتي"، كما قدمت كذلك الفنانة رانيا يوسف التهنئة وزينة عامر منيب ابنة الفنان الراحل عامر منيب، كما عبر العديد من المتابعين عن إعجابهم بالملامح الأوروبية لوالدة الفنانة المصرية، حيث تردد أنها من أصول صربية، وكانت شيرين رضا قد نشرت أكثر من صورة لوالدتها في السنوات الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتحديدا عند احتفالها بيوم الأم.

شيرين رضا تساند جانا عمرو دياب

شيرين رضا الزوجة السابقة للفنان عمرو دياب، قد ساندت في الأيام الماضية ابنة زوجها جانا التي كشفت عن ما تعرضت له من قبل مدرستها بلندن التي طلبت منها المغادرة بسبب إصابتها بمرض (ADHD)، وعبرت النجمة المصرية عن مدى فخرها بابنة زوجها وشجاعتها في الإعلان عن تفاصيل مرضها والعقبات التي مرت بها في دراستها، فعلقت قائلة: "أنا فخورة جدًا بك يا طفلتي، ستظلين دائمًا في مواجهة هؤلاء المعلمين الجهلة؛ مصدر إلهام للآخرين.. أحبك".

من ناحية أخرى تستعد الفنانة شيرين رضا لعرض أكثر من عمل جديد لها في الفترة القادمة، وذلك بعد مشاركتها الأخيرة في رمضان الماضي بمسلسل "حرب أهلية" للفنانة يسرا، ومن أبرز هذه الأعمال فيلم "قمر 14" الذي من المقرر عرضه قريبا وهو من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم منهم خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، وبيومي فؤاد، ومحمد علاء، وخالد أنور، ومحمد جمعة، والعمل من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.