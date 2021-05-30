بعد إيمي وحسن الرداد.. دنيا سمير غانم تزور قبر والدها بعد أسبوع من وفاته

دنيا سمير غانم زارت اليوم قبر والدها الفنان الراحل سمير غانم، وتداول الجمهور لقطات مؤثرة لها وهي في المقابر وظهرت بالملابس السوداء بعد اسبوع من وفاة والدتها.

دنيا سمير غانم تزور قبر والدها الراحل

وتداول رواد مواقع التواصل اليوم صوراً لدنيا سمير غانم أثناء زيارتها لقبر والدها الفنان الراحل سمير غانم، وظهرت دنيا سمير غانم بالملابس السوداء وخيم الحزن عليها أثناء زيارة قبر والدها، وهو ما أثر في قلوب الجمهور خاصة إنه أول ظهور لها منذ تشييع جنازة والدها، وبعد الحديث عن معاناتها النفسية بسبب مرض والدتها دلال عبد العزيز في نفس الوقت.

أسرة سمير غانم تزور قبر الراحل بعد أسبوع من وفاته

وجاءت زيارة دنيا سمير غانم، في سياق آخر، بعد تداول الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي أمس، صور الفنانة إيمي سمير غانم وزوجها الفنان حسن الرداد خلال زيارة والدها بالمقابر، وواصل الجميع الدعاء للفنان الراحل بالرحمة ولأسرته بالصبر، كما تمنوا الشفاء العاجل للفنانة دلال عبد العزيز التي ترقد حاليًا في حالة صحية حرجة بسبب تبعات إصابتها بفيروس كورونا، وظهرت إيمي وهي مرتدية ملابس فاتحة اللون، وتردد أن الزيارة استغرقت حوالي نصف الساعة دخل فيها كل من إيمي وحسن الرداد مدفن الراحل سمير غانم وقاما بقراءة القرآن ثم ذهبا.

عرض آخر أعمال الراحل سمير غانم

وعلى الجانب الآخر، لم تكشف أسرة الفنان سمير غانم تطورات جديدة عن حالة الفنانة دلال عبد العزيز الصحية، بعد أكثر من شهر لها في المستشفى، وكان آخر التطورات التي كشفها الإعلامي رامي رضوان، إنها ما زالت تتلقى جلسات الأكسجين وتتعافى من مضاعفات وآثار فيروس كورونا، ووصف حالتها بالصعبة وإنها لا تعلم حتى الآن بوفاة سمير غانم بسبب الخوف على حالتها الصحية والنفسية من التدهور وهي في مرحلة التعافي.

و كانت الهيئة العامة للترفيه قد أعلنت مؤخراً عن عرض آخر أعمال الفنان الراحل سمير غانم في مسرحية "الزهر لما يلعب" على تطبيق "شاهد VIP"، وبدأ عرض المسرحية منذ أمس، والتي تعتبر آخر مسرحيات الفنان الراحل قبل وفاته، وكذلك عرضت قناة mbc مصر آخر حلقة ظهر بها الفنان سمير غانم قبل وفاته من خلال برنامج "ليلة الخميس".