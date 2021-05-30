إليسا تعود إلى الحفلات وتتلقى رسالة من شيرين عبد الوهاب بعد أدائها لأغنية "مشاعر"

إليسا تلقت رسالة من زميلتها الفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك بعد أن قدمت إليسا لأغنية شيرين الشهيرة "مشاعر" في حلقتها ببرنامج "أغاني من حياتي"، وكشفت إليسا عن مفاجأة جديدة لجمهورها.

شيرين تعلق على غناء إليسا لأغنيتها "مشاعر"

وعلقت الفنانة شيرين عبد الوهاب على أداء إليسا لأغنيتها الشهيرة "مشاعر"، وذلك بعدما حلت الأخيرة ضيفة على برنامج "أغاني من حياتي" وقدمت بها الأغنية، وأشادت شيرين عبد الوهاب بأداء إليسا ووجهت لها رسالة على تويتر وقالت:" حبيبتي اليسا، غنائك لمشاعر بكل الاحاسيس الصادقة دي اكدلي انك قد ايه بتحبي و تقدري الفن.."، وتلقت إليسا أيضاً إشادات من جمهورها بعد تقديمها الأغنية بطريقة مختلفة عن أداء شيرين لها.

وكانت إليسا قد أشادت أيضاً بالفنانة شيرين عبد الوهاب في برنامج "أغاني من حياتي"، وقالت إن شيرين تعتبر "ملكة الإحساس" مثلها أيضاً، واختارت أغنية "مشاعر" لتقديمها في الحلقة ضمن مجموعة من الأغاني الأخرى التي أختارتها إليسا ضمن الأغاني المؤثرة في حياتها، وفاجأت إليسا الجمهور في الحلقة بالغناء باللهجة العراقية أيضاً لأول مرة بعد تقديمها أغنية "أخيراً قالها" في البرنامج.

إليسا تعود للحفلات بعد غياب

وعلى الجانب الآخر، كشفت إليسا مفاجأة كبيرة لجمهورها اليوم بعودتها إلى نشاطها الفني في الحفلات بعد غياب طويل لها بسبب أزمة فيروس كورونا، ونشرت إعلان حفلها الجديد على حسابها بتويتر، والذي تحييه في أربيل في 25 من الشهر المقبل، وعلقت إليسا على الحفل برسالة إلى جمهورها قالت بها:"ما رأيكم في هذه المفاجأة؟"، واحتفل الجمهور معها بعودتها للحفلات وطالبوها بتعويض فترة غيابها بتقديم المزيد من الحفلات الفترة المقبلة.

إليسا في برنامج "أغاني من حياتي"

وكانت إليسا قد خطفت الأنظار مؤخراً بعد ظهورها في برنامج "أغاني من حياتي" على قناة mbc، حيث قدمت عدة أغاني من مسيرتها وتحدثت عن كواليس عدة أغاني لها ومن أبرزها أغنية "قهوة الماضي" والتي قالت إنها تذكرها بوالدها الراحل وبكت إليسا في البرنامج بسبب تأثرها بعد رحيل والدها، وقدمت أيضاً أغنيتها الشهيرة "كل القصايد" وأغنية "هنغني كمان وكمان" وعدة أغاني من مسيرتها.