سلمى رشيد تفاجيء الجمهور بظهور ابنها "يانيس" في أحدث كليباتها "حنين بحال ماما".. بالفيديو

سلمى رشيد طرحت اليوم أحدث فيديو كليباتها الغنائية "حنين بحال ماما"، وكشفت عن مفاجأة في الفيديو بمشاركة طفلها "يانيس" في الكليب، والذي أهدته الأغنية وخطف الأنظار بظهوره في الكليب معها.

ابن سلمى رشيد يشاركها أحدث كليباتها

ونشرت الفنانة المغربية سلمى رشيد أحدث أعمالها الغنائية في فيديو كليب "حنين بحال ماما"، والذي قالت إنه إهداء إلى كل الأمهات، وعبرت عن شعور الأمهات تجاه أبنائهن، ولكن المفاجأة الكبيرة كانت في ظهور ابنها "يانيس" معها في الفيديو كليب، وعلقت على الفيديو عبر حسابها بانستقرام وقالت إن الكليب إهداء إلى ابنها يانيس أيضاً، ولاقى الفيديو تفاعل كبير من جمهورها بسبب الظهور المميز لابنها في الكيب.

سلمي رشيد تهدي ابنها كليب "حنين بحال ماما"

ونشرت سلمى رشيد عدة صور من كواليس تصوير كليبها الجديد "حنين بحال ماما"، والتي أظهرت بها عدة لقطات طريفة ومميزة مع ابنها "يانيس"، وخطف الأنظار بسبب ظهوره الأول معها في أعمالها الفنية من خلال الكليب، وتلقى عدة تعليقات إيجابية من الجمهور بسبب برائته وطرافته، في حين مازحته والدته وأشادت بأدائه التمثيلي في الكليب في تعليقها على انستقرام، وقالت:"يانيس طلع خطير في التمثيل".

سلمى رشيد تحتفل بزفاف شقيقتها شيماء

وجاء ظهور ابن سلمى رشيد معها في الكليب، بعد ظهور زوج سلمى رشيد معها في كليبها الأخير "إنت إلي"، ونشرت عبر حسابها على "انستجرام" رسالة احتفلت من خلالها بعيد ميلاد زوجها في شهر يناير الماضي، وكشفت الفنانة المغربية عن مشاركة زوجها في كليب أغنيتها، وعبرت سلمى رشيد عن امتنانها لهذا الظهور في عملها الجديد فكتبت النجمة المغربية: "زوجي حبيبي كل عام وانت بألف خير والله يحفظك ليا عيد ميلاد سعيد، بحبك، ونورتيلي الكليب يا روحي أنت إلي ( زوجي شاركني في بعض لقطات الكليب)".

وواصلت سلمى رشيد إخفاء هوية زوجها رغم ظهوره في بعض اللقطات بالكليب، واحتفلت سلمى رشيد مؤخراً بعقد قران شقيقتها شيماء رشيد، ونشرت عدة صور من حفل عقد القران الذي تم في أجواء أسرية بسبب الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، وكانت سلمى قد طرحت عدة كليبات وأغاني في الفترة الاخيرة مثل "دموعي سالاو" و"إنت لي" و"الله عليها" وغيرها.