فيديو مسؤول طبي يكشف تطور جديد في حالة دلال عبد العزيز الصحية

دلال عبد العزيز مازالت داخل المستشفى بعد أكثر من شهر من دخولها المستشفى بسبب إصابتها بفيروس كورونا، وأقلقت الجمهور على حالتها بسبب استمرارها بالمستشفى رغم تعافيها من فيروس كورونا.

تطورات حالة دلال عبد العزيز الصحية

وكشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، عن تطورات جديدة في حالة الفنانة دلال عبد العزيز، وقال إنها ما زالت تحت المتابعة الصحية، وأشاد بدور الفريق الطبي المتخصص والمشرف على حالتها، وأضاف خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "حضرة المواطن"، إن دلال عبد العزيز ما زالت تحتاج إلى جرعات عالية من الأكسجين، رغم تعافيها من فيروس كورونا.

دلال عبد العزيز تقلق الجمهور على حالتها

وأقلقت الفنانة دلال عبد العزيز الجمهور وزملائها الفنانين، بسبب بقائها في المستشفى لمدة تزيد عن الشهر منذ إعلان إصابتها بفيروس كورونا، وكشفت المصادر في الفترة الأخيرة عن معاناة دلال عبد العزيز من عدة مضاعفات وآثار فيروس كورونا، مثل إصابتها بإلتهاب في الرئة، وتحتاج لفترة وعلاج مكثف من أجل تجاوز هذه المرحلة الحرجة، وهو ما كشفه أيضاً رامي رضوان، زوج ابنتها دنيا سمير غانم، حول مرورها بمرحلة حرجة رغم سلبية المسحة التي أجرتها في الفترة الأخيرة.

أسرة سمير غانم تزور قبر الراحل

وكان الإعلامي رامي رضوان قد كشف أيضاً مؤخراً عن إخفاء خبر وفاة سمير غانم عن الفنانة دلال عبد العزيز، خوفاً من تدهور حالتها الصحية والنفسية، وقال رامي رضوان في حديثه إن إيمي ودنيا ترتديان الملابس الملونة رغم الحداد حتى لا تشعر دلال عبد العزيز بشيء، وكذلك اتفقت الأسرة مع إدارة المستشفى على إبعاد التلفزيون عن غرفتها حتى لا تعرف الخبر من نشرات الأخبار، بالإضافة إلى سحب هاتفها المحمول منها، وكشف رامي رضوان إنهم يضطرون إلى الابتسام والضحك معها حتى لا تعرف بالأمر وحتى لا تتدهور حالتها الصحية.

وكان رواد مواقع التواصل قد تداولوا اليوم صوراً لأسرة الفنان الراحل سمير غانم أثناء زيارة قبر الراحل بعد أسبوع من وفاته، وظهرت إيمي سمير غانم مع زوجها حسن الرداد في الصور، وكذلك الفنانة دنيا سمير غانم التي حضرت فيما بعد بمفردها، وظهرت بملابس الحداد وفي حالة حزن كبيرة.