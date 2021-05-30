الممثلة الشابة رنا رئيس تبكي وتروي قصة مؤثرة عن وفاة والدها وجدها في نفس التوقيت

رنا رئيس، الممثلة المصرية الشابة، تصدرت إهتمامات الجمهور مؤخراً بعدما كشفت عن قصة مؤثرة عن وفاة والدها وجدها في أسبوع واحد، ولاقت رنا رئيس تضامن كبير من الجمهور بعد تأثرها على الهواء.

رنا رئيس تحكي قصة مؤثرة عن وفاة والدها وجدها

وحلت الممثلة الشابة رنا رئيس ضيفة على برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي، وحكت رنا رئيس قصة مؤثرة تعرضت لها في شهر فبراير الماضي، أثناء انشغالها بتصوير مسلسل "ضل راجل"، وقالت إن والدها زارها في موقع التصوير وظل بجانبها لمدة 3 ساعات واحتضنها للمرة الأخيرة قبل وفاته، وأضافت إنها أصيبت بفيروس كورونا مع العائلة كلها، وانتقل والدها وجدها إلى المستشفى بسبب تدهور حالتهم الصحية.

رنا رئيس تبكي على الهواء بسبب وفاة والدها وجدها

وقالت رنا رئيس إنها والدها أجرى عدة مسحات وجاءت نتيجتها سلبية رغم إصابة بقية العائلة وتدهور حالته الصحية، ولكنها صدمت بعدما أجري له أشعة وأخبرها الطبيب إن الأشعة تبدو كأنها لشخص متوفي، وعرفت بعدها أثناء عملها في تصوير المسلسل بوفاة جدها، والذي تعتبره أقرب شخص إليها في حياتها، وشعرت بصدمة وحزن كبير، وعرفت بعد دفن جدها بوفاة والدها.

وأضافت رنا رئيس في حديثها عن وفاة والدها وجدها في يوم واحد، إنها شعرت وكأن الدنيا أغلقت أمام وجهها، وإنها في كابوس وتتمنى أن تفوق منه، ولم تتمالك دموعها أثناء حديثها عن شعورها في تلك اللحظة وفقدانها لوالدها وجدها، وأشارت إلى إنها لم تستوعب وقتها كل ما حدث لها، ولم يعرف المتابعين لها أيضاً ما جرى لها بسبب حالة عدم التصديق التي أصابتها، وكشفت عن معاناتها في تلك الفترة بسبب إلتزامها بالتصوير من أجل عرض المسلسل في موسم رمضان الماضي.

أعمال رنا رئيس الفنية

ويذكر أن الممثلة الشابة ياسمين رئيس قد شاركت في موسم رمضان الماضي في مسلسل "ضل راجل" مع الفنان ياسر جلال، وكذلك شاركت في مسلسل "نجيب زاهي زركش" مع الفنان يحيى الفخراني، وبدأت مسيرتها في عام 2017، وقدمت في تلك الفترة عدة أدوار بارزة مثل دورها في مسلسل "كلبش" ومسلسل "أرض جو" مع غادة عبد الرازق وغيرها.