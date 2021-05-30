ريم البارودي تكشف رأيها في خلافات مسلسل زينة وكواليس مصالحتها مع سمية الخشاب.. بالفيديو

ريم البارودي علقت على أزمات مسلسل "كله بالحب" الذي عرض في موسم رمضان الماضي وشاركت به مع الفنانة زينة، وكذلك كشفت كواليس مصالحتها مع الفنانة سمية الخشاب في آخر تصريحاتها.

ريم البارودي تعلق على أزمات وخلافات أبطال "كله بالحب"

وقالت ريم البارودي في تصريحات لها مع برنامج "إي تي بالعربي"، إنها كانت ملتزمة في تصوير مسلسل "كله بالحب" بسبب صداقتها مع الفنانة زينة، وأضافت إنها احترمت العمل ومواعيده حتى لو كانت مرهقة أو لا ترضى عن بعض الأشياء أو حتى في وجود بعض المشكلات، ولكن اعتراضها عن انتقال المشكلات إلى الملأ، لأنها معتادة على وجود الأزمات في الدراما.

ريم البارودي تكشف رأيها في أزمة أحمد السعدني مع زينة

وأضافت ريم البارودي إنهم نجحوا في النهاية في تفادي الأزمات في المسلسل، ولكنهم كانوا يحتاجون إلى إستمرار أحمد السعدني في تصوير المسلسل، وذلك بعد انسحابه بسبب خلافاته مع زينة في كواليس التصوير، وقالت ريم البارودي إنهم احتاجوا أحمد السعدني في مشاهد كثيرة ولكن كل شيء نصيب، بحسب قولها، وأشارت إلى أنها تتمنى ان يحقق المسلسل مشاهدة كبيرة في عرضه الثاني، وتوقعت ان ينال إعجابهم.

ريم البارودي تكشف كواليس مصالحتها مع سمية الخشاب

وتحدثت ريم البارودي في تصريحاتها بالبرنامج عن كواليس مصالحتها مع الفنانة سمية الخشاب، وقالت إن بينها وبين سمية الخشاب خبير تجميل مشترك، وهو من تولى مهمة الصلح بينهما، بعدما توسط بينهما، وذكرت أنها كانت تهاتفه أثناء عمله مع سمية الخشاب فأعطى الهاتف إلى سمية الخشاب وجعلها تتحدث معها، وهكذا عادت علاقتهما بعد فترة من الخلافات بسبب زواج سمية الخشاب السابق من طليق ريم البارودي المطرب أحمد سعد.

واختتمت ريم البارودي تصريحاتها بالحديث عن حياتها العاطفية، وقالت إنها بالفعل تعيش قصة حب ولكنها ترفض الكشف عن هوية حبيبها، لأن المجتمع الشرقي يرفض ذلك الأمر إلا إذا كانت علاقة رسمية وحقيقية، ووعدت بالكشف عن هويته في حال تحقق ذلك الأمر.