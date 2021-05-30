”حبيبتى” لـ حسن شاكوش وياسمين رئيس تتخطى حاجز 5 ملايين مشاهدة

تخطت أغنية "حبيبتى" التى طرحها المطرب حسن شاكوش بمشاركة الفنانة ياسمين رئيس منذ حوالى 3 أيام حاجز 5 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وهى من كلمات محمد غباشي ومصطفي الجن، والحان حسن شاكوش، وتوزيع ومكس وماستر إسلام ساسو وإخراج هادى الباجورى. وتقول كلمات الأغنية: حبيبتى..افتحي شبكاكيك أنا جيت..أنا واقف تحت البيت..مش هعمل زيطة وسيط وحشتينى.. بتلفى وتدوري عليا ليه..مش عايزه تحنى ليه..طب بصى يابنت الايه مش هحلك بلاغيكي..قولتلك بهوايا..لو مش جايه معايا..هعمل الف جنايه..هقلب زومبى أنا جايلك..وبقولك وحشانى..انتي النص التانى..وبقيتى بالنسبالى أم عيالى اسم الله ..محروسة من العين ماشا الله.. ياغزال..بيطل الطلة..كعبك مرسوم بالحنة يا أميرة.. شغلانى..ومن العالم وخدانى..حضنك لاقيتو مكانى..لو غيبتى عنى بعانى.. ياروح قلبى. بالعافية..أنا جوه فى منطقتك..واقف تحت بيتيك..وبسمع حتيتيك..انتى تخصينى من الآخر..اللى يقربلها..أو يجى يوم عندها..هخطفو في وقتها..أنا دمى حامى روحي..أفديكى بروحى..بس اوعي تروحى..أنا كل طموحى..دبلة خطوبة قلبى..انتي نبض قلبى..وحياتى..انتي يا بطل منطيقتى..ياجميلة كتكوته..يا كريمة علي بسكوتة.. جرينوڤ ومش مقروطة..قمر چيلى وقطوطة ياعسلية مملكتى والباقى كله جوارى..انتى اللى جوه خيالى..اخدتى كل حنانى..يا نن العين

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