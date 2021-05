شاهد .. هند صبري تهنئ والدتها بعيد ميلادها

هنأت الفنانة هند صبري ، والدتها بمناسبة عيد ميلادها، ونشرت صورتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت هند صبري ،على الصورة لوالدتها : "أمّي .. كل عام وانت قمري وشمسي وبوصلتي .. الله لا يحرمنا منّك و من عطائك و حبك ❤️????????❤️Happy birthday and Mother’s Day to our Mamina ❤".