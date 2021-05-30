إيمي طلعت زكريا تكشف لـ"دوت الخليج" تفاصيل مكالمة الوداع مع سمير غانم وكواليس مسرحيته الأخيرة

إيمي طلعت زكريا شاركت في مسرحية "الزهر لما يلعب" التي تعتبر آخر الأعمال المسرحية التي شارك فيها الفنان سمير غانم، والتي من المقرر أن تعرض على منصة "شاهد" لأول مرة للجمهور.

إيمي طلعت زكريا: "سمير غانم يتحدى كافة الظروف بمجرد ظهوره على المسرح"

إيمي طلعت زكريا كشفت في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" عن كواليس مسرحية "الزهر لما يلعب" التي شاركت في بطولتها مع الفنان الراحل سمير غانم، حيث تحدثت الفنانة المصرية أن الظروف الصحية للفنان الراحل لم تمنعه من المشاركة في المسرحية التي استمرت عروضها لمدة شهر فقط بسبب أزمة فيروس كورونا، فقالت: "سمير غانم رغم أن البعض قد يرى أنه لم يكن قادرا على المشاركة في مسرحية (الزهر لما يلعب) أثناء الاستعداد لعرضها، لكن بمجرد ظهوره على خشبة المسرح كان يتحول لشخص آخر، ويتحدى كافة الظروف وأي حالة كان يمر بها، وأنه خلال الشهر اللي تم عرض فيه المسرحية استطاع أن يبهر الجمهور بأدائه".

آخر مكالمة جمعت إيمي طلعت زكريا بسمير غانم

إيمي طلعت زكريا أكدت أن النجم سمير غانم كان دائما يتفاعل مع الجمهور أثناء عرض مسرحية "الزهر لما يلعب" وكان يشعر بسعادة كبيرة عندما ينجح في إضحاك الجمهور الحاضر في العمل فقالت: "المسرحية تم عرضها قبل أزمة كورونا بأيام، وكان جميع العاملين في الأيام الأخيرة من عرضها يحرصون بشكل دائم عن المحافظة على الفنان الكبير، حتى توقفت المسرحية، لكن الفنان سمير غانم كان يرغب دائما في العودة للعمل فهو يعشق المسرح، ولا أنسى عندما كان يشاهد الجمهور يضحك يشعر بسعادة كبيرة".

إيمي طلعت زكريا تحدثت عن المكالمة الأخيرة التي جمعتها مع الفنان سمير غانم، فقالت: "آخر مكالمة جمعتني مع الفنان الكبير سمير غانم كانت في أول يوم في شهر رمضان وابلغني بأن زوجته الفنانة دلال عبدالعزيز ودنيا اصيبت كل منهما بكورونا"، وأضافت: "لقد فقدنا قامة فنية كبيرة ولن استطيع أن أنسى سمير غانم ولا الدعم الكبير الذي قدمه لي في مشواري الفني".

مسرحية "الزهر لما يلعب" آخر الأعمال المسرحية لسمير غانم

مسرحية "الزهر لما يلعب" قد أعادت الفنان سمير غانم إلى المسرح بعد غياب استمر لـ3 سنوات، حيث قدم قبلها مسرحية "سيبوني اغني"، والتي عرضها أيضاً للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية، وسبقها مسرحية "كدب في كدب" عام 2015، قبل أن يقدم مسرحيته الأخيرة العام الماضي والتي كرر بها ثنائيته وتعاونه الشهير مع الفنانة شيرين في مسرحية "المتزوجون" في السبعينيات، وتضم المسرحية عدة أغاني واستعراضات كوميدية وشارك في بطولتها بجانب سمير غانم وشيرين عدد من الفنانين الشباب مثل إيمي طلعت زكريا، وطارق الإبياري، بالإضافة إلى الفنانة إيمان السيد، ورضا حامد، وغيرهم وهي من إخراج طارق الإبياري.