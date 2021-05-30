وزيرة الثقافة تتابع خطة ومستهدفات قصور الثقافة من الفعاليات والأنشطة وتناقش المشروعات...

النصف الأول من العام شهد افتتاح قصر ثقافة العريش وتواجد للمسارح المتنقلة في 12 محافظة

مستهدف تقديم قوافل ثقافية في 24 قرية بالبحيرة والغربية و5 مواقع ثقافية جاهزة للافتتاح قبل انتهاء 2021

اجتمعت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بالدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ونائبه الفنان هشام عطوة لمتابعة ما تم تنفيذه من أنشطة وفعاليات فكرية وإبداعية خلال النصف الثاني من الموسم الفني 2020-2021 حيث تم افتتاح قصر ثقافة العريش بمحافظة شمال سيناء بعد توقف استمر أكثر من 10 سنوات كما شملت خطة العمل إقامة 17330 نشاطا استفاد منها 373294 مواطن على مستوى الجمهورية إلى جانب 17 ألف نشاطا الكتروني عبر منصاتها على يوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي.

وتم تنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات الإبداعية التي تهدف إلى بناء الإنسان المصري وتحقيق العدالة الثقافية بين أبناء الوطن كان من أهمها:

أولا : مشروع المسارح المتنقلة والذي يهدف إلى وصول الخدمة الثقافية إلى القرى والنجوع والمناطق الأكثر احتياجا حيث طافت المسارح 12 محافظة هي "القاهرة، بني سويف، الفيوم، جنوب سيناء، البحيرة، الدقهلية، الشرقية، كفر الشيخ، أسوان، البحر الأحمر، أسيوط والوادي الجديد" قدمت خلالها 393 نشاطا متنوعا ضم حفلات للموسيقى العربية والآلات والفنون الشعبية والورش التدريبية والأدبية والعروض المسرحية واستفاد منها 37310 فرد.

ثانيا: مشروع ابدأ حلمك للتدريب على فنون الأداء والتمثيل لأبناء المحافظات حيث تم استكمال المرحلة الأولى في محافظة الفيوم والشرقية و تقدم لهما 704 شابا تم قبول 96 منهم واجتزوا التدريب بنجاح، إلى جانب بدء المرحلة الثانية من المشروع في محافظات الجيزة وتقدم لها 1397 شابا وتم اختيار 100 منهم ، بني سويف تقدم لها 707 شابا وتم قبول 80 منهم وبورسعيد تقدم لها 506 ووقع الاختيار على 75 منهم .

ثالثا: مشروع أهل مصر وتضمن ملتقيات شباب الحدود حيث تم تنظيم 3 ملتقيات شارك بها 367 شابا من أبناء المحافظات الحدودية وتم خلالها تقديم 22 نشاطا أدبيا وفكريا، ملتقى المرأة الحدودية حيث تم إقامة ملتقيان شارك فيهما 210 شاب وفتاة وتم تنفيذ 35 نشاطا إبداعيا وفكريا إلى جانب عقد أسبوع للدمج الثقافي لأطفال المناطق الحدودية شارك فيه 180 طفلا وشهد عدد من الورش الفنية والأدبية إلى جانب زيارات إلى المتاحف الفنية والقومية والمناطق الأثرية.

وناقشت وزيرة الثقافة مستهدفات المرحلة المقبلة والتي تشمل الانتهاء من اختبارات اختيار المقبولين في مشروع ابدأ حلمك بمحافظة أسوان التي قدم لها 643 شابا وكفر الشيخ التي تقدم لها 706 شابا إلى جانب تنفيذ القوافل الثقافية بالقرى والنجوع والمناطق الأكثر احتياجا بمحافظة البحيرة خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر القادم حيث تجوب 12 قرية وتتضمن ورش فنية وأدبية وعروض فنية لفرق الموسيقى العربية والفنون والآلات الشعبية إلى جانب 12 قرية أخرى في محافظة الغربية خلال نفس الفترة.

كما تابعت وزيرة الثقافة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات البينية الثقافية للهيئة والتي تم الانتهاء منها وفي انتظار موافقة الحماية المدنية منها مسرح 23 يوليو بالمحلة محافظة الغربية، قصر ثقافة تمي الامديد بالدقهلية، قصر ثقافة شبين الكوم بالمنوفية، سينما هيبس بالخارجة وموط بالداخلة في الوادي الجديد بجانب مشروعات جاري العمل فيها منها قصر ثقافة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، قصر ثقافة أسوان وقصر ثقافة مطروح وشددت علي سرعة الانتهاء من هذه المشروعات وفق الجدول الزمني المحدد لها.