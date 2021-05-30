شاهد.. الإطلالة الكاملة لـ درة من زفاف ابنة كاملة أبو ذكري

شاركت الفنانة درة جمهورها بأحدث إطلالاتها من حفل زفاف ابنة المخرجة كاملة أبو ذكري. ونشرت درة صورتين من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”. وكان تصميم الفستان غير معتاد ومختلف عن إطلالة درة، حيث إنها اعتادت ارتداء الفساتين الطويلة، لكنها ظهرت بفستان قصير وأكمام طويلة، واعتمدت مكياجا هادئا وبسيطا كالعادة.

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