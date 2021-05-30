روبى تكشف عن برومو وموعد طرح أحدث أغنياتها ”قلبى بلاستيك”

كشفت النجمة روبي عن برومو أحدث أغنياتها "قلبي بلاستيك"، عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، والتي ستطرحها، اليوم الأحد، عبر الـ "يوتيوب"، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته بأغنيتها "حتة تانية"، والتي طرحتها منذ شهرين بعد عودتها إلى الساحة الغنائية بعد توقف فترة كبيرة، وتجاوز عدد مشاهدتها أكثر من 57 مليون مشاهدة، من كلمات وألحان عزيز الشافعى، توزيع موسيقى وماستر توما.

وعادت الفنانة روبى إلى عالم الغناء بعد غياب طويل بألبوم جديد يحمل اسم "حتة تانية"، والذى روجت له مؤخرا فى حفل أقيم عند سفح الأهرامات، وتصدرت محركات البحث والسوشيال ميديا مشاهد رقصها التى تفاعل معه الآلاف.

الألبوم أكد أن روبى دائما "فى حتة تانية" على السوشيال ميديا، فهى من أكثر النجمات التى تحتفى بها مواقع التواصل ومتابعيها باستمرار، ويرى الجمهور فيها الجمال المصرى الأصيل من ملامح وسمار البشرة ومواصفات أخرى، يعتبرها الكثيرون أيقونة فريدة تركت بصمة مميزة فى الرقص والغناء والتمثيل.

ويضم ألبوم روبى الجديد "حتة تانية" 10 أغنيات هى "حتة تانية" من كلمات عزيز الشافعى وتوزيع توما، و"حياتي" من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد حمزة، وتوزيع توما، و"أمك وأبوك"من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد حمزة، وتوزيع أمين نبيل.

كما يتضمن الألبوم أغانى "عادي براحتك" من كلمات حسام سعيد، وألحان خالد حلمي، وتوزيع أحمد إبراهيم، و"تعجبني يا ولا" من كلمات صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني يعقوب، و"سهوة" من كلمات صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع أحمد عادل، و" الهشك بشك" من كلمات شادي نور، وألحان محمد يحيي، وتوزيع اماديو، وأغنية لم يستقر على اسمها، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما.