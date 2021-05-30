فريق جعلان للتصوير الضوئي يُسهم في إبراز المعالم السياحية والتاريخية العُمانية

جعلان بني بوحسن ـ العمانية: يعدّ فريق جعلان للتصوير الضوئي مساحة إبداعية لإبراز وترويج المعالم السياحية والتاريخية والحرف العمانية التقليدية والشعبية والأزياء العمانية الأصيلة لولايات جعلان الثلاث: جعلان بني بوعلي وجعلان بني بوحسن والكامل والوافي.

يهدف الفريق إلى نشر ثقافة فن التصوير الضوئي لدى المهتمين والارتقاء بهم، وتشجيع المتميزين ورعايتهم بالتعاون مع الجمعية العمانية للتصوير الضوئي، ويتحقق هذا من خلال المحاضرات والندوات والدورات التي تختص بالتصوير الضوئي والمشاركة في المحافل المختلفة.

وأوضح محمد بن عبدالله الجعفري رئيس فريق جعلان للتصوير الضوئي بأن الفريق تأسس في ٢٧ فبراير ٢٠١٤ بدعم ورعاية من فرع شباب نيابة الأشخرة، وبعد عامين انتقل الفريق ليكون رسميا تحت مظلة نادي الوحدة الرياضي، ويضم كوكبة من الشباب الرائعين المبدعين في مجال التصوير الضوئي من جميع ولايات نطاق جعلان.

وقد شارك الفريق في العديد من الملتقيات والمهرجانات والمسابقات على مستوى السلطنة وخارجها، فقد حصد المركز الأول والميدالية الذهبية في ملتقى /لمّة/ للتصوير الفوتوغرافي 2018 الذي نفّذته الجمعية العمانية للتصوير الضوئي، وعلى مستوى المشاركات الفردية، هناك إنجازات محلية وعالمية حققها أعضاء الفريق تمثّلت في تحقيقه أكثر من 600 جائزة تنوّعت بين ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية وتقديرية.

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