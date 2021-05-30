«الذهب الأبيض» يفوز بجائزة أفضل فيلم بمهرجان سينمانا الدولي

مسقط ـ العمانية : فاز الفيلم الوثائقي القصير الذهب الأبيض للمخرج حميد بن سعيد العامري بجائزة أفضل فيلم بمهرجان سينمانا الدولي للفيلم العربي الثاني وجائزة الدكتور يوسف العميري لأفضل فيلم وثائقي تسجيلي.

تنافست في المهرجان عدد كبير من الأفلام بلغ عددها ١٣١ فيلمًا من جميع الدول العربية.

ويسلط فيلم الذهب الأبيض الوثائقي القصير وهو من إنتاج شركة رواق للإنتاج السينمائي الضوء على الملح كأحد المصادر الطبيعية المهمة في البيئة التي تزخر بها الأرض العمانية وذلك من خلال التعرف على مكان وجوده وقيمته في المجتمع العُماني، كما سلط الفيلم الضوء على ولاية محوت التي تزخر بالعديد من الجمال الطبيعي مثل السواحل والأراضي الرطبة والملح الطبيعي، وبها أشكال متنوعة من أنواع الملح مثل الملح الطبيعي الذي يوجد في شنة والذي يتكون من مياه البحر والتربة السبخة، كذلك يوجد نوع آخر يُعرف بملح الضرس يتكون من أثر جريان وادي حلفين أي من المياه العذبة مع تربة السبخة.

وسبق للفيلم الذي تم تصويره بولايتي السيب ومحوت أن شارك في العديد من المهرجانات السينمائية وتعد هذه المشاركة الرابعة للفيلم حيث شارك في مهرجان البوابة الرقمية في الجزائر وكان الفيلم العماني الوحيد في دورة شهر سبتمبر لمهرجان القدس إضافة إلى المشاركة في مهرجان الهند الدولي.

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