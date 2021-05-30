اختتام فعاليات المسابقة الثقافية الرمضانية لفريق البرج بسمائل

سمائل ـ من يعقوب بن محمد الرواحي:

اختتمت مؤخرًا فعاليات المسابقة الثقافية الرمضانية التي نظمها فريق البرج للمغامرات الجبلية والمسير الطويل خلال شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ عن بُعد، ومن خلال مختلف برامج التواصل الاجتماعي بواقع ثلاثة أيام في الاسبوع وتم طرح كل يوم سؤالين.

وقد شهدت المسابقة مشاركة واسعة من مختلف ولايات ومحافظات السلطنة، حيث جاءت فكرة المسابقة لعمل أجواء رمضانية ترفيهية وثقافية لاستغلال فترة الاغلاق التي فرضتها الأوضاع الصحية بسبب انتشار فيروس كورونا والإجراءات الصحية طوال شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى توفير أجواء من التعارف والتواصل بين المشاركين من مختلف أنحاء السلطنة واكتساب المعلومة.

تخللت المسابقة إقامة العديد من المحاضرات الصحية والرياضية والثقافية والادارية، حيث استقبلت المسابقة في كل يوم ضيف شرف من ذوي الخبرات العلمية من مختلف محافظات السلطنة، وذلك لإلقاء محاضرات توعوية وإرشادية وصحية وعلمية بشكل دوري.

رعى فعاليات حفل الختام سعادة محمد بن خميس الحسيني ـ عضو مجلس الشورى، ممثل ولاية سمائل وبحضور عدد من المدعوين والأهالي ومنتسبي وأعضاء الفريق.

وفي الختام قام راعي المناسبة بتكريم المشاركين في فعاليات الحفل، بالإضافة إلى تكريم الفائزين في المسابقة والمتسابقين الفائزين بالدراجات الهوائية وهم عبد الرحيم بن خالد المسلمي وبلعرب بن طلال المسلمي، وأخيرا قدم رئيس الفريق هدية تذكارية لراعي الحفل.