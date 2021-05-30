صدمة بين النجوم بعد وفاة الفنان حميد جعفر الطيف في حادث مروع أثناء تصويره مسلسل جديد

رحل المصور البحريني حميد جعفر الطيف مساء أمس أثناء تصويره أأحد الأعمال الدرامية، وقد نعى المصور الراحل العديد من النجوم في الخليج الذين وصفوا وفاته بالصادمة.

وفاة المصور حميد جعفر الطيف أثناء التصوير

المنتج محسن ملا حسين كشف عن وفاة المصور حميد جعفر الطيف أثناء تصوير المسلسل الكويتي "دار غريب"، وذلك بعد سقوطه من رافعة أثناء قيامه بالتصوير في القرية التراثية بمنطقة جو، محسن ملا حسين عبر عن حزنه الكبير على رحيل المصور حميد جعفر الطيف، فكتب عبر حسابه على "انستجرام": "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والآسى تنعى شركة ماجيك لنس للإنتاج الفني فقديها الغالي الذي افجع قلوبنا المرحوم حميد جعفر محمد مدن، الذي وافته المنية أثناء العمل"، وقدم التعازي في المصور الراحل العديد من النجوم من بينهم الفنانة فاطمة الطباخ، وهبة الدري، و محمد الشعيبي.

والراحل كان مصورا مميزا كما ظهر أيضا ببعض المشاهد التمثيلية.

نجوم الخليج ينعون المصور حميد جعفر الطيف

عبدالله بوشهري أحد أبطال مسلسل "دار غريب" نعى المصور الرحل حميد جعفر الطيف عبر حسابه على "انستجرام" حيث نشر فيديو يجمعهما أثناء التصوير، وتحدث عن التعاون بينهما في أكثر من عمل في السنوات الماضية، فكتب الفنان عبدالله بوشهري: "يا حبيبي يا بو دانة الله يرحمك تعرفت عليك من قبل 3 سنين في مسلسل (الخطايا العشر) و طلعت في مشهد معاي و كل ما اشوفك نتذكر المشهد و نضحك شلون صورنا المشهد هالسنة رجعت اشتغلت معاك و كل يوم كنت تعزمني على الفطور والحلويات اللي كنت تيبهم و تنطرني ايي عشان نضحك و نصور من اطيب الناس اللي شفتهم في البحرين يا جماعة ادعوله يحتاج دعائكم الله يرحمك يا بو دانه و يصير اهلك".

كما علق الفنان الكويتي عبدالله الطراروه على ما نشره الفنان عبدالله بوشهري فكتب: "الله يرحمه ويغفر له .. عظم الله اجركم و الله يصبركم ويتم عملكم على خير ان شاءالله ولا يضيع تعبكم موفقين وترجعون بالسلامة"، وقدم الفنان الإماراتي حبيب غلوم التعازي لأسرة المصور الراحل فكتب: "لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله يرحمه ويغفر له ويصبر اهله ويصبركم إنا لله وإنا إليه راجعون"، كما قدمت التعازي كذلك كل من الفنانة زهراء الخرجي والمخرج البحريني علي العلي،

عبدالمحسن القفاص ينعى حميد جعفر الطيف بكلمات مبكية

الفنان عبدالمحسن القفاص نعى كذلك حميد جعفر الطيف عبر حسابه على "انستجرام" بكلمات مؤثرة عبر فيها عن مدى حزنه على رحيله فكتب: "لا حول ولا قوة الا بالله لقد توفى اليوم الاخ والحبيب حميد اثناء حادث اليم في التصوير ما عرفتك الا مبتسم صاحب خلق. رحمة الله عليك يا حبيبي بو دانه"، يذكر أن مسلسل الكويتي "دار غريب" قد بدأ تصويره خلال الفترة الماضية في البحرين بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم الفنان عبدالمحسن النمر، محمد الصفار، وعلياء محمد، ونورة عيد، وشيخة زويد، وابتسام عبدالله، والعمل من تأليف حسين المهدي، وإخراج حسين الحليبي.