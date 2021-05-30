تعليق إيمي سمير غانم بعد الكشف عن التطورات الجديدة لحالة والدتها دلال عبدالعزيز

إيمي سمير غانم علقت لأول مرة بعد التصريحات الأخيرة حول صحة والدتها الفنانة دلال عبدالعزيز التي لا تزال تتواجد في المستشفى من أجل العلاج بسبب التأثيرات الناتجة عن إصابتها بفيروس كورونا.

إيمي سمير غانم تدعو لوالدتها دلال عبدالعزيز

إيمي سمير غانم نشرت عبر حسابها على "انستجرام" دعاء لوالدتها الفنانة دلال عبدالعزيز، وذلك بعد ساعات قليلة من الكشف عن تطورات الوضع الصحي لها، الفنانة المصرية تمنت الشفاء لوالدتها وأن يعجل الله شفائه وأن تمر من هذا الوضع الصحي الصعب، فكتبت إيمي سمير غانم: "اللهم أشفي دلال عبدالعزيز فأنت أعلم بحالها اللهم رد عافيتها وخفف عنها وارحم ضعفها وقلة حيلتها رب اشفيها شفاء لا يغدار سقما، يامن تعيد للمريض صحته، ويامن تستجيب دعاء اليائس الضعيف أن تلطف بجسدها، وتكتب لها الشفاء العاجل".

مساندة واسعة من النجوم للفنانة دلال عبدالعزيز

إيمي سمير غانم تفاعل مع ما نشرته العديد من نجوم الذين تمنوا الشفاء العاجل للفنانة المصرية الكبيرة دلال عبدالعزيز، ودعوا كذلك لها أن تتجاوز وضعها الصحي الحالي وتعود من جديد لأسرتها ومنزلها، ومن النجوم الذين علقوا الفنانة لطيفة التي كتبت تعليقا قالت فيه: "آمين يارب يشفيها ويعافيها ويقومها بألف مليون سلامة حبيبة قلبي"، وكتبت الفنانة عبير صبري: "يارب يديها العافية والصحة وتقوم بالسلامة يارب"، كما علقت كذلك كل من الفنانة درة، وهند صبري، وإيمان العاصي، وعائشة بن أحمد، وريم مصطفى، وأسما شريف منير، وهنا الزاهد، وليلى زاهر، وعبير صبري، وأحمد زاهر.

تطورات الوضع الصحي للفنانة دلال عبدالعزيز

الوضع الصحي للفنانة دلال عبدالعزيز كشفت عن أحدث تطوراته الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، الذي أكد على أن الفنانة المصرية ما زالت تحت المتابعة الصحية، وأشاد بدور الفريق الطبي المتخصص والمشرف على حالتها، وأضاف خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "حضرة المواطن"، إن دلال عبد العزيز ما زالت تحتاج إلى جرعات عالية من الأكسجين، رغم تعافيها من فيروس كورونا.

وأقلقت الفنانة دلال عبد العزيز الجمهور وزملائها الفنانين، بسبب بقائها في المستشفى لمدة تزيد عن الشهر منذ إعلان إصابتها بفيروس كورونا، وكشفت المصادر في الفترة الأخيرة عن معاناة دلال عبد العزيز من عدة مضاعفات وآثار فيروس كورونا، مثل إصابتها بإلتهاب في الرئة، وتحتاج لفترة وعلاج مكثف من أجل تجاوز هذه المرحلة الحرجة، وهو ما كشفه أيضاً رامي رضوان، زوج ابنتها دنيا سمير غانم، حول مرورها بمرحلة حرجة رغم سلبية المسحة التي أجرتها في الفترة الأخيرة.