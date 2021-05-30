رسائل مواساة من النجوم للفنان حجاج عبدالعظيم بعد وفاة شقيقته

حجاج عبدالعظيم قدم له العديد من النجوم التعازي في وفاة شقيقته، حيث حرص بعضهم على مساندة زميلهم في هذا المصاب الأليم.

إسعاد يونس ومجدي أحمد علي ينعيان شقيقة الفنان حجاج عبدالعظيم

قدم العديد من النجوم التعازي في الساعات الماضية للفنان حجاج عبدالعظيم بعدما كشف عن وفاة شقيقته التي كان يعتبرها بمثابة أم له، حيث حرص زملاؤه على تخفيف اللحظات الصعبة التي يمر بها النجم المصري، وكان من أبرز النجوم الذين قدموا له واجب العزاء الفنانة والإعلامية إسعاد يونس التي كتبت تعليقا على خبر وفاة شقيقة الفنان حجاج عبدالعظيم قالت فيه: "ربنا يتقبلها في واسع جناته، قلبي عندك يا صديقي"، كما علق المخرج مجدي أحمد علي فكتب: "خالص العزاء والمواساه شد حيلك يا صديقي".

النجوم يواسون الفنان حجاج عبدالعظيم في وفاة شقيقته

رانيا محمود ياسين قدمت أيضا العزاء للفنان حجاج عبدالعظيم في وفاة شقيقته فكتبت: "البقاء لله الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويصبرك"، كما علق المؤلف مجدي صابر على رحيل شقيقة الفنان المصري فكتب: "البقاء لله وربنا يرحمها ويحسن اليها ويسكنها فسيح جناته"، وكان من بين النجوم الذين قدموا التعازي للفنان حجاج عبدالعظيم كل من الفنان محمد دياب، وصلاح عبدالله، ومصطفى درويش، ونبيل نور الدين، وحمدي بركات، وشريف خير الله.

حجاج عبدالعظيم يودع شقيقته

حجاج عبدالعظيم الفنان المصري قد كشف في الساعات الأولى من صباح أمس عن وفاة شقيقته حيث نشر عبر حسابه على "فيس بوك" رسالة قصيرة نعى فيها الراحلة التي وصفها بكونها أم له، وطلب النجم المصري من متابعيه وأصدقائه الدعاء لها فكتب: "أختى الغالية الحنونة التى كانت بمثابة الأم..فاطمة عبد العظيم..ارجو الدعاء لها وقراءة الفاتحة..مع ألف سلامه يا غالية".

حجاج عبدالعظيم يشارك خلال هذه الفترة في مسرحية "أبو العربي في ميشين إيمبوسيبل" مع الفنان هاني رمزي وهي المسرحية التي بدأت عروضها خلال شهر مايو الجاري بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم الفنانة داليا البحيري، وأحمد فتحي، ومحمد جمعة، وليلى عز العرب، والعمل من تأليف محسن رزق، ومصطفى نعمان، وإخراج تامر كرم.

حجاج عبدالعظيم كان آخر الاعمال التي شارك في بطولتها مسلسل "النمر" للفنان محمد إمام والذي عرض في شهر رمضان الماضي، وحقق نجاحا كبيرا، كما ينتظر حجاج عبدالعظيم عرض فيلم "مش أنا" الذي يشارك في بطولته كذلك مع الفنان تامر حسني.