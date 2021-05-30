صور مي نور الشريف تخطف الأنظار في عقد قران ابنة الراحل صلاح رشوان

باكينام ابنة الفنان الراحل صلاح رشوان احتفلت بعقد قرانها بأجواء مبهجة وبحضور عدد من أقاربها وأصدقائها المقربين بينهم الفنانة مي نور الشريف التي نشرت مجموعة من الصور برفقتها عبر حسابها على انستغرام.

مي نور الشريف في حفل زفاف ابنة الراحل صلاح رشوان

الفنانة مي نور الشريف شاركت متابعيها بعدد من الصور أثناء حضورها زفاف صديقتها باكينام ابنة الفنان الراحل صلاح رشوان، فخطفت الأنظار بحضورها النادر في المناسبات وأطلت بفستان أسود طويل مع المكياج القوي وتسريحة الشعر المفرود، فيما ظهرت الى جانبها العروس باكينام بفستان الزفاف الأبيض الى جانب عريسها الذي تألق ببدلة سوداء.

مي نور الشريف حرصت على تقديم التهاني لصديقتها بزواجها متمنية لها السعادة حيث كتبت لها عبر انستغرام تعليقا على الصور: "حبيبتي باكينام بنت حبيبي وصديقي الفنان صلاح رشوان تم بحمد الله كتب كتابها. اللهم بارك لهما و بارك عليهما و اجمع بينهما في خير. ربنا يسعد قلبك ويحفظك".

ومن الجدير ذكره بأن الفنان صلاح رشوان رحل عن عالمنا يوم 20 فبراير 2017 عن عمر يناهز 67 عاما بعد صراع مع المرض.

أحدث نشاطات مي نور الشريف

الفنانة مي نور الشريف من اللواتي لا يحبذن الظهور الدائم في المناسبات او على السوشيال ميديا باستثناء بعض المناسبات العائلية.

وكان آخر ظهور للفنانة مي نور الشريف منذ ما يقارب 4 سنوات في مسلسل "اللهم اني صائم" مع الفنان مصطفى شعبان.

مي نور الشريف ولدت في 10 أبريل 1981 وسط عائلة فنية، فوالدها النجم الراحل نور الشريف، ووالدتها بوسي، وعمتها الممثلة المعتزلة نور، وقد توقفت لفترة عن التمثيل في فترة مرض والدها، ثم استأنفت نشاطاتها لاحقاً، ومن أهم أعمالها الدرامية: الدالي، اللقاء الثاني، وادي الملوك، عرفة البحر، قضية معالي الوزيرة، متخافوش، اللهم إني صايم.