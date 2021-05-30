شقيق ياسمين عبد العزيز يحسم الجدل: "خلافي معها انتهى بعد إعلان زواجها من أحمد العوضي"

وائل عبد العزيز حسم خلافه مع شقيقته ياسمين عبد العزيز وزوجها أحمد العوضي بشكل قاطع معرباً عن استيائه من حديث الإعلام بهذا الخصوص، فأكد أن خلافه معهما انتهى منذ إعلان زواجهما رسمياً وبأنه لا يكن أي ضغينه لهما وذلك من خلال منشور كتبه عبر حساباته على السوشيال ميديا ويأتي ذلك بعد استرجاعه لذكرياته مع صهره احمد العوضي من خلال صور كواليس مسلسل "لآخر نفس".

وائل عبد العزيز يحسم جدل خلافه مع شقيقته وزوجها

الفنان وائل عبد العزيز حسم جدل خلافه مع شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز الذي وقع بينهما عقب زواجها من الفنان أحمد العوضي، وكتب تدوينة عبر حساباتها على السوشيال ميديا معلناً فيها بأنه سيقاضي كل من يختلق أخبار عن خلافاته بهذا الشأن، وأكد بأن علاقته بشقيقته وزوجها جيدة من إعلان زواجهما.

وكتب في تدوينته رداً على تساؤلات البعض :" أنا زهقت من الموضوع ده تماماً وده تصريح عن لساني وأخر مره هتكلم فيه وردا علي الصحافه الصفرا .. اختلافي مع شقيقتي وزوجها انتهي فور إعلان زواجهم"

وائل عبدالعزيز أكد بأنه لا يكن أي ضغينه او عداوة لأحمد العوضي وشقيقته مضيفا في تدوينته: "لم يعد بيني وبين أي شخص أي ضغينة وعفي الله عما سلف وكفاني خوض حروب لا تعنيني واذا تمً اي وقيعة بيني وبين أي شخص عن طريق الصحافة ومنشيتاتها سوف اتخذ اللازم قانونيا وشكراً".

وائل عبد العزيز لـ أحمد العوضي :"النية صافية"

وسبقت تدوينة حسم الخلاف، استرجاع وائل عبد العزيز لذكرياته مع الفنان أحمد العوضي زوج شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز حيث نشر مجموعة صور من كواليس تصوير أحداث مسلسل "لآخر نفس" الذي شارك فيه بصحبة أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز وتم عرضه في رمضان 2019، وقام بالتعليق على الصور قائلا: "دي كواليس لآخر نفس والنية صافية".

أزمة بين ياسمين عبد العزيز وشقيقها

وقبيل زواج ياسمين عبد العزيز، أشعل شقيقها وائل عبد العزيز أزمة معها بعدما عبّر عن رفضه لعلاقتها العاطفية وارتباطها بالفنان أحمد العوضي، وتبادل الطرفان وائل وأحمد المنشورات الهجومية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بينما التزمت الفنانة ياسمين عبدالعزيز الصمت باستثناء تأكيدها على حبها لأحمد العوضي، بعدها حذف شقيقها وائل منشوراته الهجومية، ليصالحها بعد وقت ويبارك لها مسلسلها الجديد "اللي مالهوش كبير" الذي قدمته في شهر رمضان الفائت 2021 مع زوجها أحمد العوضي.

مسلسل "اللي مالوش كبير" بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، في أول تعاون بينهما بعد الزواج، ويشارك فيه أيضًا محمد عبد العظيم وبدرية طلبة ودينا فؤاد وآخرين، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.