جواهر الكويتية تتحدث بالفيديو عن حقيقة شفائها من السرطان بعد عام من العلاج

جواهر الكويتية بعدما كشفت في الساعات الماضية عن رسالة الأطباء لها حول وضعها الصحي بعد إصابتها بالسرطان، انتشرت بعض الأنباء عن شفائها وعودتها إلى بلادها، لكن الفنانة الكويتية وجهت رسالة لمتابعيها لتوضح حقيقة هذا.

جواهر الكويتية توضح حقيقة شفائها من السرطان

جواهر الكويتية نشرت عبر حسابها على "انستجرام" رسالة صوتية لمتابعيها دوت الخليج الأولى لها منذ فترة طويلة كشفت من خلالها عن تفاصيل وضعها الصحي بعد إصابتها بالسرطان، حيث أوضحت النجمة الكويتية أنها لا تزال حتى الآن تخضع للعلاج في العاصمة البريطانية لندن، وأن لا صحة لما تم تداوله خلال الساعات الماضية حول شفائها وعودتها للكويت.

فكتبت النجمة الكويتية: "اللهم لك الحمد ولا اعتراض حتى الآن ما زالت أتلقى علاجي في لندن، الجميع بدأ يتواصل معي منذ أمس في محاولة للاطمئنان على حالتي بعدما انتشرت اخبار شفائي من السرطان وعودتي إلى الكويت، أتمنى أن يتم نقل الأخبار من خلال حساباتي الشخصية".

جواهر الكويتية تطلب الدعاء

جواهر الكويتية علقت أيضا على الرسالة الصوتية التي نشرتها، حيث وجهت رسالة شكر لجميع متابعيها، وكل من تواصل معها من أجل الاطمئنان على حالتها، وأكدت أن الرسائل الإيجابية التي ارسلت لها كان لها تأثيرا كبيرا عليها فكتبت: "اشكركم من كل قلبي على تفاعلكم وكلامكم الطيب ودعواتكم لي وفال حلو الخبر الي انشروه بعض الاكاونتات عن خبر شفائي واني رجعت وبإذن الله ربي يشافيني ويشافي جميع مرضى المسلمين يارب، واتمنى تكون هناك مصداقية في أي خبر يخصني والله لا يحرمني من محبتكم وكلامكم الإيجابي اللي فعلا ماتدرون شكثر فرحني وعطاني قوة ربي يرزقكم ويوفقكم وين ماكنتو وانتو نعمة من رب العالمين انه ربي سخركم لي اللهم لك الحمد والشكر دعواتكم لي ولجميع المسلمين الدعاء صدقة".

جواهر الكويتية: "طبيب وصف بقائي على قيد الحياة بالمعجزة"

جواهر الكويتية قد نشرت أمس رسالة عبر حسابها على "انستجرام" طلبت من خلالها متابعيها بحسن اختيار رفقائهم، وأشارت إلى وضعها الصحي الصعب والذي أكدت أنه لا يوجد شخص قادر على الشعور بما تمر به إلا من خاض هذه التجربة القاسية، وصدمت الفنانة الكويتية المتابعين بعدما كشفت أن الأطباء أكدوا لها أن بقائها على قيد الحياة حتى الآن هو معجزة. وقد بدأت الفنانة جواهر بالتواصل مع متابعيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع الماضية بشكل مستمر بعد فترة من التوقف، وكانت الفنانة الكويتية قد تم الإعلان عن إصابتها بالسرطان في بداية عام 2020 وسعى العديد من النجوم لمساندتها حيث نشروا صورا للفنانة الكويتية وتمنوا لها الشفاء العاجل.