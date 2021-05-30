كشفت الفنانة ، سمية الخشاب، كواليس ظهور طليقها الفنان أحمد سعد في مشهد حفل الزفاف بمسلسل "موسى".
وقالت سمية، خلال لقائها مع برنامج "أسرار النجوم" عبر محطة "نجوم إف إم"، إن "محمد رمضان هاتفها وشرح لها سبب رغبته في ظهور أحمد سعد ومنحها حرية الرفض، لكنها رحبت بوجوده".
وأضافت، أن "أحمد سعد غضب من تصريحها بأن سبب موافقتها هو عدم قطع رزقه"، مشيرة إلى أن "كل ما يحدث للإنسان من باب الرزق سواء السعادة أو المرض أو الضحكة"، وقالت إن تصوير المشهد تم بسلاسة وكانت المقابلة بينهما ودية.
وأكدت سمية الخشاب، على أنها تعلمت التسامح ولا تحمل أي مشاعر سلبية تجاه الآخرين، لكن في الوقت نفسه لم تندم على حديثها عن أحمد سعد وقت طلاقهما أو دخولها في معارك إعلامية معه بسبب شعورها في الظلم ورغبتها في توضيح موقفها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سمية الخشاب تكشف سبب تصريحاتها ”الجارحة” تجاه أحمد سعد بعد مشهد زفافها... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.