لجنة كتّاب وأُدباء جنوب الشرقية .. دور فاعل في إثراء الساحة الثقافية والفكرية

صور ـ العمانية: شكّلت الجمعية العمانية للكتّاب والأُدباء في شهر يوليو 2020م لجنة كتّاب وأُدباء محافظة جنوب الشرقية وتكون امتدادا لها لاحتضان الكتّاب والأُدباء وإقامة الفعاليات والمناشط الثقافية والأدبية المتنوّعة.

وقد سعت اللجنة منذ إشهارها إلى تحقيق الأهداف المرسومة من خلال تنفيذ الفعاليات المتنوّعة بمختلف مجالاتها الثقافية والأدبية حيث تعدّ لجنة الكتّاب والأُدباء بمحافظة جنوب الشرقية هي اللجنة الثالثة بعد لجنتي الكتّاب والأُدباء بمحافظتي الظاهرة وشمال الباطنة إلى جانب فرعي الجمعية العمانية للكتّاب والأُدباء بمحافظتي ظفار والبريمي.

وأكّد الدكتور ناصر بن سعيد العتيقي رئيس لجنة كتّاب وأُدباء محافظة جنوب الشرقية لوكالة الأنباء العمانية بأن إشهار اللجنة يأتي في إطار حرص مجلس إدارة الجمعية على دعم الأنشطة الثقافية والأدبية على مستوى المحافظة بشكل خاص وبمشاركة كتّاب وأُدباء المحافظة والمساهمة بإبداعاتهم وأعمالهم في أنشطة لجنة المحافظة لتحقيق الأهداف المتوخاة من أنشطة الجمعية وفعالياتها المتعددة.

وأشار الدكتور ناصر العتيقي إلى أنّ لجنة الكتّاب والأُدباء بمحافظة جنوب الشرقية تهدف إلى إثراء الساحة الفكرية والثقافية والأدبية والنقدية للمحافظة من خلال تفعيل الأنشطة الثقافية والأدبية في المحافظة وتشجيع الشباب من كتّاب وأُدباء ومبدعين في مجالات الأدب والثقافة وتوفير الإمكانات المادية والفنية الممكنة لإبراز إبداعاتهم ومواهبهم وزيادة التواصل والتعارف والتبادل الفكري والثقافي بين أبناء المحافظة وإبراز الموروث الثقافي والفكري والتاريخي والفني للمحافظة.

وأضاف بأن اللجنة تهدف إلى أهمية التواصل مع أفراد المجتمع والمؤسسات الحكومية والأهلية من أجل تنشيط الحراك الفكري والثقافي للمحافظة وزيادة التعاون مع جميع المؤسسات لدعم الجوانب الثقافية والفكرية والسياحية للمحافظة وتنظيم الندوات والمحاضرات والمؤتمرات وحلقات العمل في مجالات الأدب والفكر والشعر وغيرها في جميع الولايات وإشراك جميع الراغبين في المشاركة والحضور والإثراء والتواصل مع لجان وفروع الجمعية العمانية للكتّاب والأُدباء .

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