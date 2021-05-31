شاهدوا الصور الأولى من الموسم الخامس لمسلسل "الهيبة"

تيم حسن لا يزال مستمر في تصوير الجزء الخامس من مسلسل "الهيبة" الذي بدأ التحضير له منذ فترة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته أجزاء المسلسل في السنوات الماضية.

تيم حسن ينشر صورة جديدة من كواليس "الهيبة- جبل"

تيم حسن نشر صورة جديدة عبر حسابه على "انستجرام" من كواليس مسلسل "الهيبة 5" الذي تم الكشف عن بداية تصويره في الفترة الماضية، وأن لا يزال صناعه مستمرين في التصوير حتى الآن وبشكل يومي، وظهر تيم حسن في الصورة التي نشرها وهو ممسك بثعبان، بينما تمنى النجم السوري أن يحقق الجزء الجديد من المسلسل النجاح المتوقع وذلك بعدما نالت الأجزاء السابقة إعجاب الجمهور، كما طلب تيم حسن من الجمهور توقعاتهم حول الجزء الجديد فكتب: "نتابع تصوير (الهيبة جبل) يوميآ إن شاء الله يعجبكم شو متخيلين يصير بآخر جزء؟".

تيم حسن يحسم الجدل حول اسم الجزء الخامس من مسلسل "الهيبة"

تيم حسن بعدما نشر الصورة الجديدة من كواليس المسلسل "الهيبة-جبل"، علق بعض من زملائه عليها وتمنوا له التوفيق في خطواته القادمة، وكان من بينهم الفنان طلال مارديني الذي كتب: "بالتوفيق يا نجمنا"، بينما كتب الفنان أيمن عبدالسلام: "بالتوفيق يا ملك"، وتفاعل أيضا كل من الفنان أويس مخللاتي، وصباح الجزائري، تيم حسن قد حسم كذلك من خلال الصورة التي نشرها الجدل الذي دار حول اسم المسلسل، حيث اعتبر البعض في الفترة الماضية أن اسم "الهيبة جبل" هو مبدئي ولم يتم حسمه بشكل نهائي.

عبدالمنعم عمايري يواجه تيم حسن في "الهيبة-جبل"

"الهيبة- جبل" من الأعمال الدرامية التي ينتظر الجمهور العربي عرضها في الفترة القادمة، وذلك بعد نجاح الأجزء السابقة من المسلسل، وقد بدأ تصوير الجزء الخامس من "الهيبة" في الـ3 من شهر مايو الجاري، وذلك حسب ما أعلن مخرج العمل سامر البرقاوي الذي نشر عبر حسابه على "انستجرام" صورة من كواليس انطلاق التصوير.

ويشارك في بطولة "الهيبة-جبل" جمع كبير من النجوم يتقدمهم الفنان عبدالمنعم عمايري الذي أعلن انضمامه إلى فريق العمل المسلسل ، وذلك في تصريحات لبرنامج "mbc trending"، وعبر النجم السوري عن حماسه للشخصية الجديدة التي سوف يقدمها في الجزء الخامس من مسلسل الهيبة، خاصة وأن تلك سوف تكون المرة الأولى التي يتعاون فيها نجمان سوريان في عمل فني واحد، موضحًا أنه يكن محبة وإعجاب للفنان تيم حسن وأنه تعاقد بالفعل مع شركة صباح إخوان للإنتاج منذ فترة ليقدم أحد أدوار البطولة في الجزء الخامس والأخير.