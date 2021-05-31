درة تحسم الجدل بشأن حملها بطفلها الأول من هاني سعد

درة خرجت عن صمتها اليوم تجاه الشائعات والتكهنات حول حملها الأول من زوجها هاني سعد، ونشرت رسالة حاسمة عبر صفحتها بفيسبوك كشفت بها حقيقة الأمر.

أول تعليق من درة على شائعات حملها

ونفت الفنانة التونسية درة حملها بطفلها الأول من زوجها هاني سعد، وحسمت الجدل والتكهنات في الفترة الأخيرة حول حملها، وذلك بعد تداول صور لها من مشاركتها في حفل زفاف ابنة المخرجة كاملة أبو ذكرى، والتي اعتبرها البعض دليلاً على حمل درة في طفلها الأول، إلا انها نفت بحسم هذه الأخبار عبر صفحتها بفيسبوك، وعبرت أيضاً عن غضبها من تداول الشائعات حول حياتها الخاصة.

درة تحسم جدل حملها بطفلها الأول

وقالت الفنانة درة في تعليقها الأول على شائعات حملها في تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك:" من فضلكم توقفوا عن نشر الشائعات عني! انا لست حامل، ورجاء احترام حياتي الشخصية.. شكرا لكم"، ويبدو أن الشائعات المتكررة حول درة في الفترة الأخيرة ومنها شائعة حملها قد تسببت في غضبها، لذلك حسمت الجدل سريعاً حول الشائعة وطلبت من مروجيها التوقف عن عنها واحترام حياتها الخاصة.

رومانسية درة وزوجها هاني سعد

وتقضي الفنانة درة إجازتها برفقة زوجها هاني سعد بعد انتهائها من ارتباطاتها الفنية في الفترة الأخيرة، وأبرزها مسلسل "بين السما والأرض" والذي عرض في موسم رمضان الماضي، وشاركت درة في بطولته مع الفنان هاني سلامة، ونشرت درة مؤخراً عدة جلسات تصوير لها من أجازتها على الشاطيء، واستعرضت رومانسيتها مع زوجها هاني سعد، وخطفت درة الأنظار بسبب إطلالاتها في أجازتها الأخيرة وفي جلسات تصويرها على انستقرام.

وكانت الفنانة درة قد خطفت الأنظار مع زوجها هاني سعد، بعد نشرهما عدة صور رومانسية لهما على انستقرام من أجازتهما في عيد الفطر الماضي، حيث قضى الثنائي أوقات مرحة ورومانسية في جزر المالديف، ونشرت درة أيضاً جلسة تصوير لها على الشاطئ، وشاركت الجمهور أبرز لحظاتها مع زوجها في أجازتهما.