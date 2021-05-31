شاهدوا جمال وبراءة ابنة دنيا بطمة الصغرى في أول ظهور لها

دنيا بطمة كشفت أخيراً عن وجه ابنتها الصغرى "ليلى روز"، وذلك أثناء احتفالها بزواج شقيقتها ابتسام بطمة، ونشرت دنيا بطمة عدة صور لها مع عائلتها في هذه المناسبة السعيدة.

أول ظهور لابنة دنيا بطمة "ليلى روز"

وتداولت عدة صفحات على مواقع التواصل صوراً لابنة دنيا بطمة الصغرى "ليلى روز"، والتي ظهرت بها بوجهها لأول مرة، وخطفت ابنة دنيا بطمة الأنظار في ظهورها الأول، وعلق الجمهور على جمالها وبرائتها وكذلك على أوجه الشبة بينها وبين والديها، ويبدو أن صورة ابنة دنيا بطمة قد سربت وذلك بعد نشر دنيا بطمة نفس الصورة على انستقرام ولكنها أخفت ملامح ابنتها، قبل الكشف عن الصورة الأصلية والتي كشفت عن ملامح ابنتها.

ابنة دنيا بطمة الصغرى تخطف الأنظار

وكانت دنيا بطمة قد استقبلت ابنتها الصغرى "ليلى روز" في شهر نوفمبر الماضي، ونشرت وقتها عدة صور وفيديوهات للحظة استقبال ابنتها واحتفالها الخاص بها، وكذلك عدة جلسات تصوير مع ابنتها، ولكنها أخفت ملامح ابنتها في الصور، على عكس ابنتها الكبرى "غزل"، والتي تنشر دنيا بطمة لها صوراً على انستقرام بدون إخفاء ملامحها عن الجمهور.

دنيا بطمة تحتفل بزفاف شقيقتها ابتسام

واحتفلت دنيا بطمة مؤخراً بزواج شقيقتها ابتسام بطمة بعد خروجها من السجن، ونشرت طوال الأيام الماضية عدة صور وفيديوهات من حفل الزفاف والذي أقيم في المنزل وبأجواء احتفالية خاصة، وظهرت دنيا بطمة مع كامل عائلتها في هذه المناسبة، ونشرت صوراً لإطلالاتها المختلفة في حفل الزفاف، بالإضافة إلى صورها مع ابنتيها "غزل" و"ليلى روز".

وتلقت ابتسام بطمة التهاني من عدد من متابعيها، كما حرصت شقيقتها دنيا على الاحتفال بها ونشرت عدة صور لهما عبر انستجرام، من ليلة الحناء وعلقت بقولها: "مبروك حبيبتي الله يكمل بالخير"، وتردد أن الأمن المغربي قد داهم الحفل الذي أقامه العروسين بعد عقد قرانهما بسبب خرق حالة الطوارئ الصحية المفروضة في المملكة، بعد توافد عدد من المدعوين الذين بدأوا بالانسحاب بعد التدخل الأمني، إلا أن دنيا بطمة نفت الأمر عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام، وأكدت أن عدد المدعوين كان قليلا ولم تحدث أي مداهمات، لافتة إلى أنه من المقرر أن يقام حفل زفاف ضخم بعد رفع الحجر وفتح القاعات.