موقف مؤثر لحجاج عبد العظيم بعد وفاة شقيقته..تلقى الخبر أثناء عرض مسرحيته واستكملها رغم إنهياره

حجاج عبد العظيم يعيش حالة من الحزن بعد وفاة شقيقته منذ يومين، وتضامن معه عدد من النجوم الذين قدموا له التعازي، وكشف الفنان هاني رمزي عن موقف مؤثر لحجاج عبد العظيم بعد وفاة شقيقته.

هاني رمزي يكشف موقف مؤثر مع حجاج عبد العظيم

وكشف الفنان هاني رمزي عن موقف مؤثر للفنان حجاج عبد العظيم في لحظ تلقيه خبر وفاة شقيقته، ونشر على صفحته الرسمية بفيسبوك صوراً له مع حجاج عبد العظيم أثناء عرض مسرحيتهما الجديدة "أبو العربي"، وقال إن الفنان حجاج عبد العظيم عرف بخبر وفاة شقيقته قبل لحظات من انطلاق العرض، إلا انه أصر على استكمال العرض المسرحي رغم حزنه وانهياره وذلك بسبب التزامه مع الجمهور.

حجاج عبد العظيم يتلقى خبر وفاة شقيقته على المسرح

وقال الفنان هاني رمزي في تعليقه على الصورة وعلى موقف الفنان حجاج عبد العظيم:" تحية للفنان القدير حجاج عبد العظيم لأنه تحمل آلاَمه وصدمة خبر وفاة أخته قبل العرض المسرحى لمسرحية أبو العربى بدقائق/ وأصر أن يقام العرض رغم إنهياره الشديد، وقال لى الجمهور ذنبه إيه، وبالفعل قام بدوره حتى أسدل الستار، هذه هى إحدى معاناه الفنان أن يسعد الناس رغم حزنه.. عزائى لك ولأسرتك والبقاء لله".

النجوم يقدمون التعازي لحجاج عبد العظيم

وكان الفنان حجاج عبدالعظيم قد كشف في الساعات الأولى من صباح أمس عن وفاة شقيقته حيث نشر عبر حسابه على "فيس بوك" رسالة قصيرة نعى فيها الراحلة التي وصفها بكونها أم له، وطلب النجم المصري من متابعيه وأصدقائه الدعاء لها فكتب: "أختى الغالية الحنونة التى كانت بمثابة الأم..فاطمة عبد العظيم..ارجو الدعاء لها وقراءة الفاتحة..مع ألف سلامه يا غالية".

وقدم العديد من النجوم التعازي في الساعات الماضية للفنان حجاج عبدالعظيم، وكان من أبرز النجوم الذين قدموا له واجب العزاء الفنانة والإعلامية إسعاد يونس التي كتبت تعليقا على خبر وفاة شقيقة الفنان حجاج عبدالعظيم قالت فيه: "ربنا يتقبلها في واسع جناته، قلبي عندك يا صديقي"، كما علق المخرج مجدي أحمد علي فكتب: "خالص العزاء والمواساه شد حيلك يا صديقي"، وكان من بين النجوم الذين قدموا التعازي للفنان حجاج عبدالعظيم كل من الفنان محمد دياب، وصلاح عبدالله، ومصطفى درويش، ونبيل نور الدين، وحمدي بركات، وشريف خير الله.