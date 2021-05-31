والد بلقيس يعلق على انفصال ابنته عن زوجها ويكشف موقفه من خلافاتهما.. بالفيديو

بلقيس فتحي احتفلت مؤخراً بعيد ميلاد ابنها "تركي"، وسط غياب والده سلطان بن عبد اللطيف، وذلك بعد انفصالهما، وكشف أحمد فتحي والد بلقيس موقفه من خلافاتهما وفي انفصالهما.

والد بلقيس يعلق على انفصال ابنته عن زوجها

وتحدث الفنان أحمد فتحي عن علاقته بابنته بلقيس في تصريحاته مع برنامج "إي تي بالعربي"، وقال إنه حضر خصيصاً إلى أبو ظبي مؤخراً من أجل الاحتفال بعيد ميلاد حفيده "تركي"، وكشف إنه أهدى حفيده آلة بيانو كهدية عيد ميلاده، من أجل تحضيره ليصبح فنان جديد في العائلة، وكشف كواليس حفل عيد الميلاد الخاص والذي حضره عدد من أفراد العائلة وأصدقاء تركي.

والد بلقيس يكشف موقفة من خلافات ابنها مع زوجها

وتحدث والد بلقيس عن غياب زوج بلقيس سلطان بن عبد اللطيف عن حفل عيد ميلاد "تركي"، وقال إنه يعتقد إنها يتواجد في الخارج، ولكنه إنه أرسل سيارة إلى ابنه واتصل به وتواصل معه، مشيراً إلى ان مثل هذه الأمور يحددها الأشخاص المعنيين بها، وأنها في يد بلقيس وزوجها، وأكد إنه في النهاية الزواج "قسمة ونصيب"، على حد تعبيره، وقال إنهم معاصرين وليسوا معقدين ويتركون هذا الأمر لهما.

وكشف والد بلقيس إنه داعم دائم لابنته، وغرس بها منذ صغرها الإلتزام وهضم التراث العربي، وهو الأمر الضي يعتبره من أسرار نجاحها في فترة قصيرة، وأكد إن بلقيس حريصة على الحصول على رأيه في كل أعمالها قبل أن تقدمها، وأشار إلى انه يكشف عن ذلك السر لأول مرة.

بلقيس ترفع دعوى خلع ضد زوجها

وكانت بلقيس قد أعلنت انفصالها عن زوجها سلطان بن عبد اللطيف مؤخراً، وأكدت بلقيس الأخبار والتكهنات المتداولة في الفترة الأخيرة حول انفصالها، وقالت إنها تعرضت كثيراً للسؤال حول غياب زوجها عن صورها وأنشطتها في الفترة الأخيرة، وقالت إنها رفعت قضية خلع ضده في الفترة الأخيرة في المحاكم الإماراتية، وأضافت إنها لا تمتلك أي تفاصيل أخرى عن الأمر سوى قضية الخلع وعبرت عن ثقتها في القضاء.

واحتفلت بلقيس مرخراً بعيد ميلاد ابنها تركي الثالق، ونشرت عبر حسابها على "انستجرام" فيديوهات وصور لها أثناء الاحتفال بعيد ميلاد ابنها، وأظهرت ملامح ابنها لأول مرة، وظهرت بلقيس في الفيديوهات وهي تتفاعل مع الأطفال وكتبت تعليقا على الفيديو الذي قامت بنشره فكتبت: "الجلوس مع الاطفال متعة تسلينا كثير في حفلة تركي وشوفوا الحفل في سناب".