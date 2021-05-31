فيديو أرملة حسن حسني تحيي ذكرى وفاته الأولى بكلمات مبكية:"الدنيا وقفت بعده"

حسن حسني مرت ذكرى وفاته الأولى أمس، والتي أحياها عدد من الفنانين وكذلك أفراد أسرة الفنان الراحل ومنهم أرملته السيدة ماجدة حميدة، والتي كشفت كواليس جديدة عن حياة الراحل وعلاقتها به.

زوجة حسن حسني تتذكره في ذكرى وفاته الأولى

وتحدثت السيدة ماجدة حميدة، أرملة الفنان الراحل حسن حسني، عن علاقتها به قبل وفاته، في تصريحات لها مع برنامج "القاهرة اليوم"، وذلك إحياء لذكرى وفاته الأولى، وقالت إن الراحل حسن حسني كان شخص كريم الأخلاق ومعطاء لكل من حوله ومبهج وطيب، وقالت إن ما كان يسعده هو حب الناس له ورؤيته لتقديرهم، وذكرت إن الجمهور كان يلتف حولهما في رحلاتهما العائلية.

زوجة حسن حسني ترثيه بكلمات مؤثرة

وقالت أرملة الفنان حسن حسني إنه كان يمتلك مكانة خاصة وكبيرة لدى الناس، وأن من حوله كانوا يشعرون أنه والدهم ومن عائلتهم، لدرجة إنها فوجئت بأشخاص كثيرين يعتبروه والدهم ولا تعرف متى عرفوه، وأشارت ماجدة حميدة إن الراحل كان يحب أعمال الخير ويجمع عليه الجميع، وكشفت إنه كان يساند المواهب الشابة في مسيرته وله الفضل في اكتشاف عدد من النجوم، وإنه كان لا يجيد الحديث عن نفسه في البرامج بسبب خجله.

ذكرى وفاة الفنان الراحل حسن حسني

واختتمت أرملة الفنان حسن حسني حديثها عن زوجها الراحل حسن حسني، وقالت إنه رفيق العمر الجميل، وأن الدنيا بالنسبة لها توقفت وانتهت بعد وفاته، وتأثرت أثناء حديثها عنه، وقالت إنها لا تستطيع مشاهدة أو الإستماع عن ما يعرض له وعن ذكرياتها معه، لأنها ليست مستعدة لهذا الأمر حالياً، وقد تقدر على فعل ذلك في الفترة المقبلة بعد تجاوز حزنها.

وكان عدد من الفنانين قد أحيوا ذكرى وفاة الفنان حسن حسني أيضاَ على مواقع التواصل، وتذكروه بكلمات مؤثرة ومنهم الفنان هاني رمزي الذي كتب قائلاً:" النهارده عدّى سنة على وفاتك ياعم حسن.. لو فضلت سنة اكتب عنك مش هوفيك حقك، كنت اخ كبير وأب واتعلمنا منك كتير ولسا هنتعلم من اعمالك اللي باقية لنا.. ربنا يرحمك ويغفرلك"، ونشر صلاح عبد الله صورة لابنته مع حسن حسني وقال:" الأستاذ مع بنتي وحفيدتي عندما شرفني بالزيارة ثم معي في حفل تكريمه بالنقابة.. إنها الذكرى الأولى فأرجوكم الفاتحة والدعاء للمعَلِم المُعلِم الأستاذ حسن حسني".