فاجأت الفنانة هالة صدقي، متابعيها بصورة من محضر من طليقها يطلبها في بيت الطاعة رغم طلاقه له من قبل في فيديو مسجل.
ونشرت هالة صدقي صورة من طلب الطاعة عبر حسابها بـ “إنستجرام” وعلقت قائلة: "خير سيئ لكل اللي تقدموا لي فالزوج طلبني في بيت الطاعه مع انه الشهر اللي فات عمل فيديو وطلقني فيه".
وتابعت " وصحيح هو في امريكا وانا في مصر فشكلها هتكون طاعه on line استأذنكم علشان انزل اشتري الطشت والجلابية ، بس حد عارف ممكن اجيب الولاد ولا لا مقوله غراب البين طلعت كذب مفيش فراق ولا حاجه بلاغ للعرسان لما افض الاشتباك هنعمل طلبات جديده المسخره بعينها ".
وأقام المحامي الخاص بـ سامح سامي زوج الفنانة هالة صدقي إنذارا بالدخول في الطاعة على يد محضر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هالة صدقي تفاجئ متابعيها بطلبها في بيت الطاعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.