هالة صدقي تفاجئ متابعيها بطلبها في بيت الطاعة

فاجأت الفنانة هالة صدقي، متابعيها بصورة من محضر من طليقها يطلبها في بيت الطاعة رغم طلاقه له من قبل في فيديو مسجل.

ونشرت هالة صدقي صورة من طلب الطاعة عبر حسابها بـ “إنستجرام” وعلقت قائلة: "‏‪خير سيئ لكل اللي تقدموا لي فالزوج طلبني في بيت الطاعه مع انه الشهر اللي فات عمل فيديو وطلقني فيه".

وتابعت " وصحيح هو في امريكا وانا في مصر فشكلها هتكون طاعه on line استأذنكم علشان انزل اشتري الطشت والجلابية ، بس حد عارف ممكن اجيب الولاد ولا لا مقوله غراب البين طلعت كذب مفيش فراق ولا حاجه بلاغ للعرسان لما افض الاشتباك هنعمل طلبات جديده المسخره بعينها ".

وأقام المحامي الخاص بـ سامح سامي زوج الفنانة هالة صدقي إنذارا بالدخول في الطاعة على يد محضر.