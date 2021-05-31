رزان المغربي تستمتع بعطلتها الصيفية

نشرت الفنانة رزان المغربي صورة جديدة لها، علي حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام". وظهرت رزان في الصورة علي البحر أثناء قضاء عطلتها الصيفية وعلقت عليها قائلة :" وقتي الصيفي أنا على قيد الحياة مرة أخرى ".

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