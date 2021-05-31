عودة عروض الصوت والضوء بالمواعيد الصيفية

قررت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية عودة عروض الصوت والضوءبالمواعيد الصيفية فى مناطقها الخمسة ( الأهرامات – أبو سمبل – الكرنك – فيله – ادفو ) مع التشديد على استمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال التواجد في ساحات العروض، وجاء ذلك فى إطار قرارات مجلس الوزراء بشأن العودة للعمل بالمواعيد الصيفية.

وصرح محمد عبد العزيز العضو المنتدب التنفيذى للشركة أنه عقب إعلان اللجنه العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالعودة للعمل بالمواعيد الصيفية قد تقرر تعديل مواعيد عروض الصوت والضوء اعتبارا من الثلاثاء أول يونيوعلى أن تكون فى منطقتى الأهرامات وأبوسمبل الساعة السابعة والنصف مساء ومناطق ادفو والكرنك وفيلة الساعة السابعة مساء.

كما أضاف عبد العزيز أنه يتم الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي واستقبال 50% من القدرة الاستيعابية لساحات العروض .