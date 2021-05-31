انضمت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، لقائمة النجوم الذين حصلوا على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات، حسبما أعلنت عبر حسابها الشخصي على ”إنستغرام“.
ومنحت الإمارات نادين نجيم الإقامة الذهبية، بعد توافر كافة الشروط التي تخول منح مثل هذه الإقامة التي أقرتها البلاد، للاحتفاء بأبرز المبدعين العرب في كافة المجالات.
وعلقت الفنانة اللبنانية على الأمر، قائلة: ”أتقدم بخالص الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على منحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، كل الشكر والتقدير لهيئة الثقافة والفنون في دبي على دعمها الفنانين والمبدعين“.
وتابعت: ”شكر خاص للسيدة منى المري، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، على حرصهم الدائم بتكريم الشخصيات المؤثرة في كل المجالات.. سعيدة جدًا بوجودي في بلد الأمن والأمان“.
يذكر أن العديد من المشاهير قد سبقوا نادين، في الحصول على الإقامة الذهبية للإمارات، بينهم الفنان المصري محمد رمضان، والنجمة اللبنانية نجوى كرم، ومواطنها راغب علامة، وناصيف زيتون، ونيللي كريم، وقصي خولي، ومروان خوري، وهاني شاكر، وغيرهم من النجوم.
كما منحت الإمارات الجنسية، الأسبوع الماضي، للفنان الكوميدي السوري المعروف، ياسر العظمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإمارات تمنح الإقامة الذهبية للفنانة نادين نسيب نجيم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.