الإمارات تمنح الإقامة الذهبية للفنانة نادين نسيب نجيم

انضمت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، لقائمة النجوم الذين حصلوا على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات، حسبما أعلنت عبر حسابها الشخصي على ”إنستغرام“.

ومنحت الإمارات نادين نجيم الإقامة الذهبية، بعد توافر كافة الشروط التي تخول منح مثل هذه الإقامة التي أقرتها البلاد، للاحتفاء بأبرز المبدعين العرب في كافة المجالات.

وعلقت الفنانة اللبنانية على الأمر، قائلة: ”أتقدم بخالص الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على منحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، كل الشكر والتقدير لهيئة الثقافة والفنون في دبي على دعمها الفنانين والمبدعين“.

وتابعت: ”شكر خاص للسيدة منى المري، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، على حرصهم الدائم بتكريم الشخصيات المؤثرة في كل المجالات.. سعيدة جدًا بوجودي في بلد الأمن والأمان“.

يذكر أن العديد من المشاهير قد سبقوا نادين، في الحصول على الإقامة الذهبية للإمارات، بينهم الفنان المصري محمد رمضان، والنجمة اللبنانية نجوى كرم، ومواطنها راغب علامة، وناصيف زيتون، ونيللي كريم، وقصي خولي، ومروان خوري، وهاني شاكر، وغيرهم من النجوم.

كما منحت الإمارات الجنسية، الأسبوع الماضي، للفنان الكوميدي السوري المعروف، ياسر العظمة.