نادين نسيب نجيم تحتفل بحصولها على الإقامة الذهبية في الإمارات: "بلد الأمن والأمان"

احسان علوه الاثنين,31 آيار (مايو) 2021 - 11:53
نادين نسيب نجيم احتفلت بحصولها على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة لتنضم بذلك الى العديد من النجوم العرب الذين نالوا الإقامة في الفترة الماضية، وتوجهت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم برسالة شكر وتقدير لدولة الإمارات العربية معربة عن سعادتها الكبيرة بمنحها هذه الإقامة وبتواجدها "في بلد الأمن والأمان".
نادين نسيب نجيم تحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات
النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم أعلنت إذاً حصولها على الإقامة الذهبية في الإمارات، فنشرت صورة عبر حسابها على انستغرام تعكس المعالم الجميلة لدولة الإمارات، وأرفقتها برسالة كتبت فيها: "أتقدم بخالص الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على منحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة وكل الشكر والتقدير إلى هيئة الثقافة والفنون بدبي على دعمها للفنانين والمبدعين".
نادين نجيم أضافت في رسالتها :" وشكر خاص للسيدة منى المري، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على حرصهم الدائم بتكريم الشخصيات المؤثرة في كل المجالات"، وأعربت نادين عن سعادتها بهذه الخطوة وتواجدها في الإمارات فختمت رسالتها قائلة :"سعيدة جدا بوجودي في بلد الأمن والأمان...".
وخلال الفترة الماضية حصل عدد كبير من الفنانين العرب على "الإقامة الذهبية" في الإمارات، وبينهم راغب علامة، عاصي الحلاني، لطيفة التونسية، نجوى كرم، وليد توفيق، كاريس بشار، ناصيف زيتون، وتيم حسن ووفاء الكيلاني، وقصي خولي، وديمة الجندي، بالإضافة إلى آخرين.
نادين نسيب نجيم وأحدث أعمالها الفنية
على صعيد فني، بدأت نادين نسيب نجيم مؤخرًا تصوير دورها في مسلسل "صالون زهرة" الذي تعود للتعاون من خلاله مع الفنان معتصم النهار بعد نجاحهما الكبير في مسلسل "خمسة ونص" الذي عرض عام 2019.
مسلسل "صالون زهرة" هو مسلسل كوميدي درامي مكون من 15 حلقة ومن المقرر عرضه عبر منصة شاهد قريبًا، ومن إخراج جو بوعيد ومن إنتاج شركة الصباح، وتأليف نادين جابر التي كشفت عن تفاصيل العمل من خلال لقاء ببرنامج "ET بالعربي"، حيث أوضحت أن أجواء المسلسل ستدور في إطار الدراما والكوميديا الشعبية، المهتمة بالنساء وتفاصيلهن.
نادين نجيم كانت قد أطلت في شهر رمضان الماضي 2021 بمسلسل "عشرين عشرين" مع الفنان قصي خولي، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا وردود أفعال إيجابية من قبل الجمهور حيث من المقرر تصوير جزء ثان منه.
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