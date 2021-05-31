الخميس المقبل.. سمية الخشاب تطرح مهرجان ”أوعدك” مع عمر كمال

تستعد النجمة سمية الخشاب، لإطلاق أحدث أغنياتها التي تحمل طابع المهرجان الشعبى، وتقدمها على طريقة الديو مع مطرب المهرجانات عمر كمال وتحمل اسم "اوعدك" يوم الخميس الموافق 3 يونيو، ومن المتوقع أن تحصد العديد من المشاهدات فور طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، خاصة وأنها التجربة الأولى لها في عالم المهرجانات.

وطرحت النجمة سمية الخشاب، تيزر "أوعدك" مع عمر كمال، على حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعى وموقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات والحان أحمد أوسه، وتوزيع إسلام ساسو.

وكانت النجمة سمية الخشاب قالت في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنها انتهت من تصوير كليب "أوعدك" مع مطرب المهرجانات عمر كمال، وهو أول مهرجان تقدمه، من كلمات وألحان أحمد أوسه، وتوزيع إسلام ساسو، واستايلست إيهاب العادلى، وتصميم أزياء شريف نصر.

وأضافت سمية الخشاب أن الأغنية خفيفة وكوميدية إلى حد كبير، وتدور قصتها حول أن عمر كمال يطلب يدها وهي تطلب منه العديد من الطلبات لتحقق أحلامها سواء في شراء سيارة حمراء وغيرها من الأشياء، ومن المقرر طرح الكليب خلال أيام.

وتقول كلمات الديو: "عمري في يوم ياحبيبتي مخونك.. هفضل جمبك بقي وأصونك..بعشق اسمك كلك لونك..لما تبوصيلي بقي بعيونك".

وقدمت النجمة سمية الخشاب، فى موسم دراما رمضان المنقضى مسلسل "موسى"، من بطولة كل من محمد رمضان، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى.