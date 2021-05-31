نشرت الفنانة مريهان حسين، عدة صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "انستجرام". وتألقت مريهان حسين بإطلالة جذابة مرتدية بلوزة باللون الاسود ،ولم تتكلف بوضع الماكياج معتمدة علي جمال بشرتها مما حازت الصورة علي اعجاب متابعيها . وعلقت مريهان على الصور قائلة: لا شئ يستطيع شفاء الحواس الا الروح .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مريهان حسين تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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