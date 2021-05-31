شاهد.. إيمي طلعت زكريا لوالدها : أبكى فقدانا واشتياقا

نشرت إيمي طلعت زكريا ، صورة له برفقة والدها الفنان طلعت زكريا ، عبر صفحتها الشخصية انستجرام . وعلقت إيمي طلعت زكريا قائلا : أبى لا أبكى إعتراضا فكل نفس ذائقه الموت ولكن أبكى فقدانا واشتياقا رحمك الله ياأغلى الناس وأمواتنا جميعا الدعاء لهم جميعا.

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