عبد الدايم تؤكد علي دعم شباب المسرحيين واستمرار طرح قضايا المجتمع ومناقشتها...

استعرضت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة خطط عمل البيت الفنى للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار في حضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي خلال النصف الثاني من الموسم الفنى 2020 - 2021 .

أكدت عبد الدايم علي ضرورة دعم شباب المسرحيين وتقديم كافة الإمكانات لخلق جيل جديد منهم قادر على استعادة أمجاد المسرح المصري، وأشارت إلى ضرورة استمرار طرح قضايا المجتمع ومناقشتها بشكل إبداعي للتوعية بها باعتبار فن المسرح من أهم وسائل التأثير المباشر على الجمهور .

وقد شملت خطط العمل إنتاج 8 عروض جديدة هي "مصر أرض الأنبياء" إخراج محمد الخولي، "أبي تحت الشجرة" إخراج إسلام إمام، " الصندوق" إخراج رضا حسنين، "طقوس العودة" إخراج سعيد سليمان و" صاحب مقام"، إخراج عادل حسان، " قاع " إخراج محمد مرسي، إلى جانب عروض مشروع أحلام شتوية وتم إنتاج عرضين لفرقة مسرح الشمس لدمج ذوى الاحتياجات الخاصة هما "حقول القراميط" و" ملك الشتاء" من إخراج يوسف أبو زيد

هذا إلى جانب إعادة إنتاج 19 عرضا هي "المتفائل" إخراج إسلام إمام لفرقة المسرح القومي، عرض "عيلة الفقري" إخراج محمد متولي لفرقة المسرح الكوميدي، "قواعد العشق" من إخراج عادل حسان لفرقة المسرح الحديث، "ريسايكل" من إخراج محمد الصغير، "الطوق و الأسورة" إخراج ناصر عبد المنعم لفرقة مسرح الطليعة، "جنة هنا" إخراج محمد صابر من إنتاج مسرح الغد، "أفراح القبة" إخراج يوسف المنصور لفرقة مسرح الشباب، "رحلة الزمن الجميل" إخراج محمد نور، "محطة مصر" إخراج رضا حسنين، "صحصح لما ينجح"، "الليلة الكبيرة" إخراج الراحل صلاح السقا من إنتاج مسرح القاهرة للعرائس، "زهرة اللوتس" إخراج محمد حجاج، "القطط" إخراج صفوت صبحي، "عبور و انتصار" إخراج محمد الخولي لفرقة المسرح القومي للأطفال، "ست الدنيا" إخراج ميدو آدم لفرقة مسرح الشمس لدمج ذوى الاحتياجات الخاصة، "لسة فاكر" إخراج سامح الحضري، "حكايات الصياد و أمير البحار" إخراج إيهاب مبروك، "خارج المجموعة" إخراج أحمد عبد الجواد، "ذهب الليل" إخراج سعيد قابيل ولاقوا نجاحا أثناء عرضهم خلال 380 ليلة بالقاهرة والمحافظات.

كما ناقشت وزيرة الثقافة خطة إنتاج وإعادة تقديم 28 عرضا مسرحيا خلال الفترة المقبلة حيث تستعد فرقة المسرح القومي خلال شهر يوليو القادم لتقديم عرض "في انتظار بابا" من إعداد أيمن إسماعيل وسمير العصفوري وإخراج سمير العصفوري وبطولة سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، أشرف عبد الغفور، سماح أنور، سميحة عبد الهادي، كما تستعد لبدء بروفات عرض " الحفيد" عن روايتي الحفيد وأبو العروسة من تأليف عبد الحميد جودة السحار، و إخراج المخرج الشاب يوسف المنصور وتستمر في تقديم عرضها الناجح "المتفائل" خلال شهر يونيو بطولة سامح حسين و سهر الصايغ و من إخراج إسلام إمام، أما فرقة المسرح الكوميدي تستعد في نهاية شهر يوليو لتقديم عرض "حلم جميل" من تأليف طارق رمضان و إخراج إسلام إمام وفي نهاية شهر أغسطس تستعد لتقديم عرض "ماسك الهوا بايديا" ، تأليف سليم كوشنر وإخراج محمد عمر، وتقدم فرقة المسرح الحديث خلال شهر يوليو عرض "هاملت بالمقلوب" من تأليف سامح مهران و إخراج مازن الغرباوي كما تبدأ بروفات عرض "ديوان البقر" تأليف محمد أبو العلا السلاموني وإخراج محمد فاضل، وتقدم فرقة مسرح الطليعة خلال شهر يوليو على قاعة صلاح عبد الصبور عرض "سيدة الفجر" تأليف أليخاندرو كاسونا وإخراج أسامة رؤوف وفي شهر أغسطس بقاعة صلاح عبد الصبور تقدم عرض "الزيارة" تأليف ليبرستلي وإخراج أحمد الرافعي وبقاعة زكي طليمات تقدم عرض "أحدب نوتردام" تأليف أسامة نور الدين واخراج ناصر عبد المنعم ، وتستمر فرقة مسرح الغد خلال شهر يونيو في تقديم عرض "طقوس العودة" تأليف وإخراج سعيد سليمان وتقدم في شهر يوليو عرض "نصف هو الآخر"عن مسرحية الصرير للكاتب العراقي يوسف العاني تأليف بسنت حمدي و إخراج شريف صبحي أما فرقة مسرح الشباب تقدم على المسرح العائم الصغير خلال شهر يونيو عرض DOGS وهو مشروع تخرج الدفعة الثانية من ورشة ابدأ حلمك تأليف محمود جمال حديني وإخراج كمال عطية وخلال شهر أغسطس تقدم الفرقة عرض "هو حصل إيه" تأليف محمد يوسف وإخراج جاد الشهاوي وعلى مسرح ملك تقدم الفرقة ضمن مشروع المخرج المحترف عرض "يا دعوة ما تمت" تأليف أمنية عمر وإخراج مصطفى حسن عبد السلام، أما فرقة مسرح الإسكندرية تستمر خلال أشهر يونيو ، يوليو وأغسطس على مسرح بيرم التونسي في تدريبات الدفعة الأولى من ورشة ابدا حلمك بالإسكندرية وعلى مسرح ليسيه الحرية خلال شهري يونيو و يوليو الى جانب مواصلة تقديم عرض "قاع" من نتاج ورشة نجوم المستقبل" بالفرقة.

هذا بالإضافة إلى عدد من العروض المخصصة للأطفال حيث تقدم فرقة مسرح القاهرة للعرائس خلال شهر يونيو عرض "رحلة الزمن الجميل" تأليف محمد زناتي وإخراج محمد نور وخلال شهر يوليو تقدم عرض "نجوم من خشب" تأليف حمدي عطية وإخراج سيد رستم أما في شهر أغسطس فتقدم عرض "فركش لما يكش" تأليف وإخراج شوقي حجاب، وتقدم فرقة المسرح القومي للأطفال خلال شهر يونيو عرض "القطط" تأليف صفوت زينهم وإخراج صفوت صبحي وفي شهر يوليو تقدم عرضا جديدا بعنوان "رحلة مع المارد الأخضر" تأليف عيسى جمال وإخراج عادل الكومي أما في شهر أغسطس فتقدم عرض "الجميلة و الوحش" تأليف ناصر محمود وإخراج محمود حسن.

كذلك يواصل مسرح الشمس لدمج ذوى الاحتياجات الخاصة خلال أشهر يونيو، يوليو وأغسطس في تقديم عروض مشروع " أحلام شتوية" والذي يشمل 6 عروض مسرحية بتقنية الفيليمسرح حيث تستخدم العروض رسومات أطفال الفرقة بعد تحويلها إلى أفلام رسوم متحركة و تستخدمها مع العروض وهي من تأليف محمد عبد الحافظ ناصف و إخراج يوسف أبو زيد، كما تقدم في شهر يونيو عرض "ست الدنيا" تأليف بلال إمام وإخراج ميدو آدم وفي أغسطس تقدم "أوبرا بنت عربي" تأليف ياسمين فرج وإخراج هشام علي.

وفي مجال الورش الفنية المجانية التى يقدمها البيت الفنى للمسرح تم إقامة 5 ورش في مختلف عناصر العرض المسرحي لمختلف الأعمار للمساهمة في خلق جيل جديد من المبدعين وضخ دماء جديدة انطلقت الدفعة الرابعة من ورشة ابدأ حلمك بمسرح الشباب في يناير الماضي وتقدم لاختباراتها نحو 1560 شابا في قسم "التمثيل" و 28 في قسم"الإخراج"، وتقام الورشة علي أيدي مجموعة من المتخصصين الأكاديميين وهم الدكتور كمال عطية "تمثيل"، الدكتور علاء عبد العزيز "دراما "، الفنان محمد نبيل منيب "تمثيل"،الفنانة "عبير لطفي" تمثيل، الفنان كريم عرفة "أداء صوتي وغناء"، ومصممة الرقصات والمخرجة كريمة بدير.

كما تم تدشين الدفعة الأولى من ورشة ابدأ حلمك بفرقة الإسكندرية في مارس الماضي وتم قبول 54 مشاركا بورشة التمثيل و10 مشاركين بورشة الإخراج وتستمر ستة أشهر يتم التدريب خلالها علي فنون التمثيل والأداء وتعليم المشاركين مهارات الارتجال، الكتابة، الأداء الصوتي والغناء المسرحي بجانب الرقص والأداء الحركي، بدراسة متواصلة تنتهي بتقديم عرض مسرحي كبير، بجانب ورشة الإخراج وتتمثل في تطوير مهارات الإخراج المسرحي من خلال محاضرات خاصة في الإخراج تنتهي بتقديم مشروعات تخرج قصيرة من إخراج المتدرب ويشارك في التدريب على التمثيل الفنان إسلام عبد الشفيع، في الدراما الكاتب سامح عثمان، في الرقص والأداء الحركي الفنان محمد ميزو، في الأداء الصوتي والغناء الدكتور محمد حسني ، هذا الى جانب ورشة نجوم المستقبل بفرقة مسرح الإسكندرية وتهدف لتدریب شباب المسرحیین للوصول إلى الممثل الشامل، وتعد الورشة الأولي التي تنظمها فرقة مسرح الإسكندرية وقدمت خلال شهر ابريل نتاجها الأول عرض "قاع".

أيضا ورشة تمثيل الأطفال بشعبة مواهب مصر بفرقة المسرح القومي للأطفال وشهدت عملية تطوير شملت وضع معايير للاختيار وتحديث آليات التدريب ومن المقرر أن يقدم عقب انتهاءها عدد من العروض إضافة إلى أنشطة أخرى للأطفال وتقدم لها ما يزيد عن 400 طفلا تم اختيار 80 منهم .

كما تم إقامة ورشة " تراسل" لفرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة وأثمرت أكثر من 150عملاً تصويرياً، وتهدف إلى تعريف الملتحقين من ذوي القدرات الخاصة بتاريخ كبار التشكيليين ومدارسهم الفنية المختلفة وذلك من خلال نقاط التشابه والالتقاء ما بين أعمالهم وشارك بها ما يزيد عن 700 متدرب ونتج عنها عدد من معارض الفن التشكيلي كان آخرهم ما نظمته وزارة الثقافة ضمن احتفالاتها باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة.

كذلك اطلعت وزيرة الثقافة على الموقف الانشائى لمشروع مسرح مصر إلى جانب خطة تحديث وتطوير ورفع الكفاءة والصيانة الدورية لمسارح الطليعة، العرائس، الغد، ميامي، بيرم التونسي، السلام، متروبول، ليسيه الحرية مع استمرار تشغيلها بشكل منتظم.