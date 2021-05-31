كتاب جديد «الخطاب الإسلامي.. إلى أين»

دمشق ” الوطن”:

عن دار الفكر بدمشق ودار الفكر المعاصر في بيروت ودبي، صدرت الطبعة الثانية من كتاب (الخطاب الإسلامي إلى أين …؟) للزميل الصحفي وحيد تاجا.

والكتاب مجموعة من الحوارات مع عدد من العلماء والمفكرين الإسلاميين وغير الإسلاميين من المطلعين بعمق على الخطاب الإسلامي المعاصر. وقد قدم له المفكر والفيلسوف المغربي الدكتور طه عبد الرحمن.

ويحاول المحاور من خلال هؤلاء المفكرين والعلماء رسم صورة للواقع العربي والإسلامي، لاسيما بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، ويبحث معهم أسباب هذا الواقع والسبل الكفيلة بتجاوزه، دون أن يتجاوز قضايا وموضوعات هي بين القضايا الحساسة في الواقع الراهن كما في موضوعي الديمقراطية والتعددية، والعلاقة مع الآخر من خلال ما يحيط بواقع وتطور الحركات والجماعات الإسلامية في البلدان المختلفة، كما تعرض في جانب آخر من هذه الحوارات إلى ما يراه الكتاب والمفكرون والعلماء في موقف الخطاب الإسلامي المعاصر من الكيان الصهيوني وموضوع السلام المطروح معه.

لقد بدأ الأمر في البداية محاولة مقاربة لجوانب في الخطاب الإسلامي المعاصر، لكن هذه المحاولة اتسعت لاحقاً لتشمل جوانب أكثر وذات حساسية أدق من أجل خدمة أكبر للعالمين العربي والإسلامي في وقت يواجهان فيه تحديات كبيرة.

وجمعت حوارات هذا الكتاب آراء ووجهات نظر وتحليلات نحو عشرين مفكراً وكاتباً ورجل دين من مشارب أيديولوجية وسياسية مختلفة، ومن بلدان وبيئات لها ذات الطبيعة في الاختلاف، ليس فقط الجغرافي، وإنما اختلاف في البيئات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، إضافة إلى تفاوت تأثير هذه البيئات في القضايا التي أثارتها حوارات هذا الكتاب.

وسط اختلافات المشاركين في الحوار، واختلاف بلدانهم وبيئاتهم وموقعهم من القضايا المثارة، كان ثمة خيط شبه مشترك امسك الجميع به، ليكون قضية الحوار، وهو الخطاب الإسلامي المعاصر الذي تتعدد مجالاته واهتماماته بحيث يمكن القول، إن من الصعب الإحاطة بما فيه، الأمر الذي تطلب التركيز على بعض جوانب الخطاب الإسلامي المعاصر بعد الحادي عشر من سبتمبر 2001، مثل تحليل الأوضاع الدولية الراهنة وتأثيراتها المتبادلة على العالم الإسلامي، وطبيعة الواقع السياسي والقضايا المطروحة في العالم الإسلامي ومنها قضايا الإصلاح والتعددية السياسية والديمقراطية.