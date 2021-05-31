خالد السليماني يعمل على تتبع مسار فكري آخر للتاريخ العماني

مسقط ـ العمانية: يعمل الكاتب العُماني خالد بن عيسى السليماني على تتبع مسار فكري آخر للتاريخ العماني، وذلك من خلال الإصدار الأدبي المعنون بـ ” الاستنهاض في الشعر العُماني الحديث 1860 ـ 1970م”، والصادر ضمن المشروع الثقافي لجمعية الكتاب والأدباء العمانيين، لدعم الكاتب والكتاب العماني لعام 2021م، والصادر عن دار نثر للنشر.

المتتبع لماهية الكتاب يجد ذلك الهدف الذي جاء من أجله وهو تقصي الصورة الموضوعية والفنية لشعر الاستنهاض في عُمان في العصر الحديث. هذا العصر أراد أن يكون أكثر شمولًا ووقعًا لما قدمه الشعراء العمانيون في تلك الفترة.

بُنِيَ هذا الكتاب بعد المقدمة على خطةٍ مكونةٍ من تمهيد، وثلاثة فصول، وخاتمة؛ وكل فصل مُقسَّم إلى مبحثين، فالتمهيد يتكوَّنُ من مدخلين: يتناول المدخل الأول التعريف بالاستنهاض لغةً واصطلاحًا، مُحاولاً وصف حدوده ومعالمه. ويُقدِّم المدخل الثاني وقفةً سريعةً يبرز فيها حضور النزعة الاستنهاضية في الشعر العُماني في العصرين النبهاني واليعربي باعتبار أنهما العصران البارزان اللذان يسبقان الحِقبة المدروسة.

وكما أراد الكاتب السليماني فإن الفصل الأول يسلِّط الضوءَ على أهم المؤثرات العامة في شعر الاستنهاض في عُمان في هذا العصر (1860 – 1970م)؛ فيصفح المبحث الأول بدراسة تأثير الفكر الإباضي السياسي في شعر الاستنهاض، أما المبحث الثاني فيأتي ليفند دراسة تجليات الموقف السياسي في البلدان العربية، والدعوة إلى إنهاء النفوذ الأجنبي.

ويأتي الفصل الثاني؛ متناولًا في مبحثه الأول لتلك المقوِمات التي يقوم عليها شعر الاستنهاض، محاولًا المواءمة الفنية بين هذه المقوّمات، ثم بيان الترابط الوثيق بينها وبين الاستنهاض. أما المبحث الثاني فيتناول الموضوعات الشعرية لشعراء الاستنهاض في عُمان. وهناك دراسة موسعة يأتي بها الفصل الأخير (الثالث)، وهنا يسلط الضوء على الجوانب الفنية البارزة في شعر الاستنهاض؛ فيُعنَى المبحث الأول في هذا الفصل بدراسة

اللغة والأسلوب، مبتدئًا بالنبرة الخطابية ثم الهمس ثم المعجم الشعري. ويفسر المبحث الثاني جانب الإيقاع الخارجي والداخلي في القصائد المدروسة، مقدِّمًا وصفًا لأوزانِ تلك القصائد وقوافيها مع دراسةِ عددٍ من فنون البديع الصوتية التي تتكوَّن منها موسيقى الشعر المؤثِّرة.

في حديث للمؤلف السليماني حول هذا الكتاب يشير إلى أن عُمان قد شهدت قبيل حكم الإمام عزان بن قيس البوسعيدي سنة (1868م)، وما بعده أحداثًا كثيرة كونت اتجاهًا شعريًا أملى على شعرائه لغة جديدة، لغة صاخبة النبرة، جياشة العاطفة، يتعلق مع توجهات الشعراء الفكرية والعقدية، ويتساوق مع معطيات العصر السياسية؛ فتشكَّل منه خطاب جديد تكوَّنَ منه (شعر الاستنهاض) الذي يُعنَى هذا الكتاب بدراسته؛ فالاتجاه الاستنهاضي يُعَدُّ السِّمَة الأبرز في الشعر العُماني الحديث في هذه الحِقبة.

هذا الإصدار حسب رؤية المؤلف يأتي ليبرز تلك المساحة الخصبة التي أرادت لأن يكون للشعر العماني اتجاهًا مغايرًا، وهنا نرى أن الإصدار ذهب الحقبة الممتدة مِنْ عام 1860م قبل مبايعة الإمام عزان البوسعيدي بالإمامة بثماني سنين، وهي الفترة التي تُمثِّل بدايات تكوُّن النزعة الاستنهاضية في الشعر العُماني الحديث، ويمتدُّ إلى عام 1970م؛ العام الذي تسلَّم فيه السلطان قابوس بن سعيد ـ طيب الله ثراه ـ زمام الحكم في عُمان، وما رافقه من انعطافٍ سياسي واجتماعي وفكري أدَّى إلى تحوُّلٍ جذري في الخطاب الاستنهاضي وتغيُّر صورته وملامحه؛ لينتقل إلى مرحلة جديدة على يد شعراء آخرين أعادوا تشكيله لينساق مع الظروف السياسية والاجتماعية الجديدة، وفي مقدمة هؤلاء الشعراء أمير البيان الشيخ عبدالله بن علي الخليلي، والشيخ أبي سرور الجامعي.

ويفيد المؤلف السليماني أن هذا الإصدار يسعى إلى إبراز المعالم الفنية لشعر الاستنهاض في عُمان (1860 – 1970م) عبر تحليل نصوصٍ منتقاة لسبعة شعراء عُمانيين يُمثِّل شعرهم إضاءة فريدة للشعر الاستنهاضي في هذا العصر، وهم الشيخ المحقق سعيد بن خلفان الخليلي، وشاعر العرب أبو مسلم ناصر بن سالم البهلاني، وشيخ البيان محمد بن شيخان السالمي، والإمام نور الدين عبدالله بن حميد السالمي، وأبو سلام سليمان بن سعيد الكندي، والسيد هلال بن بدر البوسعيدي، وعبدالله بن محمد الطائي. ويمكن للمتتبع للنتاج الشعري لهؤلاء الشعراء حسب قول المؤلف السليماني الجزم أنَّ الاتجاه الاستنهاضي يأخذ النصيب الأوفر من تركة هذا النتاج؛ إذا ما استُثني منهم ابن شيخان.

ويأتي هذا الإصدار المتتبع لبيان الشعر العماني الاستنهاضي على المنهج الوصفي التحليلي؛ المنهج الوصفي القائم على جمع المعلومات والبيانات من المصادر والمراجع ذات العلاقة لبناء الإطار النظري للبحث، والمنهج التحليلي الاستنباطي لما أوردته الأدبيات الفكرية والاجتماعية والنفسية ذات العلاقة وصولاً لنتائج البحث.

يقول المؤلف السليماني أن أهمية دراسة شعر الاستنهاض تكمن عند الشعراء العمانيين كونه يُصوِّر هما ذاتيا كامنا يستحوذ على معظم نتاجهم الشعري أولًا، ثم في تحوُّلِ ذلك الهم من همٍّ ذاتي إلى همٍّ جمعي تذوب معه الفردية؛ لتُعبِّر عن قضايا الأمَّة وهمومها ثانيًا.

وفي نهاية هذا الإصدار يخرج الكاتب السليماني بعدد من النتائج، وهي أن شعر الاستنهاضِ قد نضج في عُمان بصورته الفنية والموضوعية بشكلٍ لم يسبق له مثيل في الشعر العُماني من قبل، لكن في المقابل فقد خفت بريق الاستنهاضِ في عُمان بعد عصر اليعاربة إلى أنْ بعِثَ وبقوة في عصر الدراسة على يد العلامة المحقق سعيد بن خلفان الخليلي أولًا، ثم الإمام السالمي من بعده، وبلغ نضوجه عند أبي مسلم البهلاني وأبي سلام

الكندي. كما أن الاستنهاض هو الوجه الجديد للحماسة والموثِّبات حسب تعبيره؛ غير أنه أوسع أُفُقًا، وأرحب فضاءً بما يحويه من معانٍ وموضوعات، كما طفا مصطلح (الاستنهاض) على السطح في العصر الحديث؛ ليكونَ خليفة للحماسة بصورتها التقليدية، وجاء مواكبًا لتيارات النهضة، وتماشيًا مع الظروف السياسية والاجتماعية المرافقة لها، وتخمَّر المصطلح إثر ذلك وطغى نتيجة دعوات التجديد على المستوى الأدبي والفني، ويقول السليماني أن هذا الإصدار لم يظفر بتعريف اصطلاحي للاستنهاض يشفي الغليل؛ لذلك سعى إلى صياغة مفهوم اصطلاحي فني انطلاقًا من معجمات اللغة يتناسب وروح هذا الشعر، ويكشف الإصدار عن أهم المؤثرات التي كوَّنتْ الاتجاه الاستنهاضي في الشعر العُماني الحديث؛ فكان الفكر الإباضي السياسي في طليعة تلك المؤثرات؛ فتكوَّنَ هذا الاتجاه بدايةً نتيجة تمازج الفكر مع الواقع المتمثل في غياب سلطة حاكمة مَرْضِيَّة، ثم نما وتطوَّر مع دخول الاستعمار ببطشه وجبروته، وسعى الإصدار أيضا إلى البحث عن مقوِّماتٍ فنية موضوعية يقوم عليها شعر الاستنهاض عبر استقراء عدة دراسات أدبية ونقدية؛ فخرجتْ بمُقوِّمَين مِحوَرِيِّين: – الأول: الشكوى ونقد الواقع، وحاول المؤلف من خلال هذا الإصدار الكشف عن رابطٍ فني موضوعي متين يربط الشكوى بنقد الواقع من جهة، ويربط الرفض بالتمرد والثورة من جهة أخرى؛ فسَعَتْ إلى المواءمة بينها، وبيان أنَّ شعر الاستنهاض بدلالاته ومكوِّناته إنما يقوم عليها؛ ليجمعها أخيرًا في بوتقته، كما سعى المؤلف ومن خلال الإصدار إلى الكشف عن التعالق الوثيق بين الشعر الديني المتمثل في الأذكار والابتهالات، والذي كوَّنتْه مدرسة السلوك العُمانية، وبين معاني الاستنهاض ودلالاته؛ فخرجتْ هذه الدراسة بثلاثة محاور رئيسة ظهرت في شعرهم الديني مرتبطة بالاستنهاض؛ وهي، إعادة ما انْدَرسَ من دين الله، وإظهار دين الله بإعادة نظام الإمامة، والقضاء على أعداء دين الله من مستعمرين وجَوَرَةٍ وبُغاة.

ويشير المؤلف السليماني أن هذا الإصدار كشف عن مدى تأثير واقع الوطن السليب في تأجيج روح الاستنهاض، وتأثير الغربة النفسية والمكانية في إذكاء تلك الروح وإشعالها، كما أن هناك رؤية حقيقية أن شعراء الاستنهاض جعلوا من شعر الرثاء منطلقًا فسيحًا، وميدانًا رحبًا؛ لِبثِّ توجُّهاتهم الفكرية والعقدية بروح استنهاضية وثَّابة، مع الكشف عن أبرز ظاهرة أسلوبية في شعر الاستنهاض، وهي النزعة الخطابية؛ فسَعَتْ إلى إزالة الوصمة التي وُصِمَتْ بها تلك النزعة من قِبَلِ بعض النُّقاد في كونها تُمثِّل ملمحًا من ملامح الضعف في القصيدة، وبيَّنتْ أنَّ الخطابية في الشعر الاستنهاضي بالتحديد لها وضعها الفني الخاص الذي يستلزم في أحايين كثيرة توظيفها لتتناسب وطبيعة هذا النوع من الشعر، وجاء بيان ذلك عبر تحليل موسيقى الحروف الجهيرة الانفجارية ودورها في التأثير، ويقول السليماني إن هذا الإصدار حاول كشف ذلك الهمس الذي يشفُّ عن نغمات حارة لا يقل تأثيرًا في بعض المواقف عن النبرة المنبرية الجهيرة في تجييش الطاقات، وشحذ الهمم، وإلهاب النفوس، وإيقاظ العزائم؛ فسَعَتْ إلى بيان ذلك عبر موسيقى الحروف المهموسة، وإيقاع حروف المد وتأثيراتها، كما أنه سعى إلى وضع تصنيفٍ معجمي خاصٍ بالاستنهاض؛ فكان لها ذلك في معجم أطلقتِ الدراسة عليه اسم (معجم الحَراك والنهوض) بالإضافة إلى المعجم الحربي ومتعلَّقاته، واسترعى المؤلف من خلال إصداره

وجود ظواهر معجمية جديدة استعملها بعض شعراء الدراسة استعمالاً فنيًا ولغويًا دقيقًا في سياقات شعرهم الاستنهاضي؛ مثل استعمال الإمام السالمي لألفاظ (العِدى – الأعداء – العُداة – الأعادي) باختلافاتها الدلالية، وتوظيف المصدر (جَبَانَة) في سياقِ تناغمٍ إيقاعي مع المصدر (شَجَاعَة) وغيرها من الظواهر، كما لاحظ المؤلف من خلال إصداره وجود ترابط بين طبيعة الشعر الاستنهاضي ومعانيه، وبين طبيعة البحور الخليلية المستعملة فيه؛ سوى بحرٍ واحدٍ كشفت الدراسة عن خروجه عن محدِّدات النُقَّاد الذين يرون الربط بين الوزن والموضوع، وهو بحر (الرمل) الذي يحتل المرتبة الثالثة في نسبة وروده في القصائد المدروسة، وهو بذلك يهدم استقراء القائلين بأنَّه بحر يتنكبه شعراء الحماسة والفخر، خاصة أنَّ بعض شعراء الحماسة القدامى استعملوه في قصائدهم الحماسية؛ مثل عنترة بن شداد، في المقابل توصل المؤلف في موضوع الإيقاع والموسيقى إلى وجود تقاربٍ جوهري بين بعض الفنون البديعية الصوتية؛ منها: التقارب بين فن (التقسيم بالتقطيع) وبين فن (التفويف) فما هما في الحقيقة إلا وجهان لعملة واحدة مع اختلاف المصطلح، ولا مشاحَّة في الاصطلاح مع بيان المراد والمقصود. وأخيرا ومن خلال هذا الاستعراض الأدبي لهذا الإصدار نجد أن الإصدار قد كشف عن دور التآلف الإيقاعي الذي يُحدِثه التوافق الصرفي والنحوي بين الألفاظ والجمل في الموسيقى الداخلية.