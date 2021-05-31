هالة صدقي مطلوبة في "بيت الطاعة" وتسخر من تراجع زوجها عن طلاقها

هالة صدقي الفنانة المصرية فاجأت الجمهور قبل ساعات بتلقيها إنذار بالطاعة من زوجها سامح سامي، تزامنًا مع الأزمات التي تواجهها معه وطلبها الطلاق منه على الملأ في أكثر من لقاء إعلامي بعد محاولات تشهيره بها بحسب ما صرحت من قبل.

هالة صدقي تتلقى إنذارا بالطاعة

هالة صدقي نشرت عبر حسابها على انستجرام صورة من الإنذار الذي تلقته، والذي طلبها زوجها من خلاله لبيت الطاعة، وعلقت بشكل ساخر على الأمر، فقالت: "خير سيء لكل اللي تقدموا لي، فالزوج طلبني في بيت الطاعة، مع إنه الشهر اللي فات عمل فيديو وطلقني فيه، وصحيح هو في أمريكا وأنا في مصر فـ شكلها هتكون طاعة on line".

هالة صدقي تسخر من تصرفات والد طفليها

وأضافت ساخرة: "أستأذنكم علشان انزل اشتري الطشت والجلابية، بس حد عارف ممكن اجيب الولاد ولا لا؟.. مقوله غراب البين طلعت كذب، مفيش فراق ولا حاجة، بلاغ للعرسان لما افض الاشتباك هنعمل طلبات جديدة، المسخرة بعينها".

وتلقت هالة صدقي العديد من رسائل الدعم من قبل عدد من متابعيها الذين تمنوا أن تنتهي أزمتها سريعًا وتنال حريتها من زوجها ووالد طفليها لإنهاء الأزمات الدائرة بينهما منذ فترة.

الجدير بالذكر أن الفنانة هالة صدقي تحدثت عن أزمتها مع زوجها خلال برنامج "شيخ الحارة والجريئة" في رمضان، واتهمت زوجها بأنه قام باستغلالها ليتمكن من الحصول على الجنسية الأمريكية التي تتمتع بها، كما وصفت زواجهما بأنه كان زواج مصلحة، وفجرت مفاجأة صادمة باعترافها بأن زوجها خانها مع الكثير من النساء.

أزمة هالة صدقي وسامح سامي

هالة صدقي حسمت كذلك موضوع زواجها مجددا خلال البرنامج فتابعت قائلة: "لن أتزوج مرة أخرى، والزواج قصة صعبة جدًا، وأولادي وعائلتي يمثلون لي الكثير"، كما كشفت بأن والدتها توفيت بسببها جراء المشاكل بينها وبين زوجها والتي أوجعت قلبها كما بكت على والدتها خلال الحلقة، مؤكدة أنها حزينة على فراقها، وغير قادرة على التواجد في بيتها.

تصريحات الفنانة هالة صدقي، في البرنامج استفزت زوجها المحامي سامح سامي ليعلن طلاقها على الهواء في أحد البرامج وذلك بعد فترة طويلة من الخلافات بينهما وصلت إلى ساحات المحاكم، وقال سامح سامي في مداخلة تلفزيونية إنه سيكمل باقي اجراءات الطلاق بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة عقب تصريحات زوجته هالة صدقي والتي أدت إلى اشتعال حدة الخلافات بين الزوجين، قبل أن تتسلم هالة اليوم إنذارا بالطاعة، وتعلن عدم تراجع سامح سامي عن طلاقها مثلما كان قد أعلن من قبل.