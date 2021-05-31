فيديو انهيار زينب العسكري بعد إصابة ابنتها بكورونا ونقل والدتها إلى المستشفى

زينب العسكري الفنانة البحرينية المعتزلة كشفت عن إصابة ابنتها بفيروس كورونا، وكذلك نقل والدتها إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج بعد إصابتها بقصور في وظائف الكلي.

زينب العسكري تنهار باكية بعد إصابة ابنتها بكورونا

زينب العسكري نشرت عبر حسابه على "سناب شات" فيديو قصير تحدثت فيه عن المواقف الصعبة التي تمر بها خلال هذه الأيام وتحديدا بعد إصابة ابنتها بفيروس كورونا، حيث أوضحت الفنانة البحرينية المعتزلة عن حالة الخوف الشديد التي تعيشه بسبب قلقها على صحة ابنتها بعدما تمكن منها الفيروس، وتحدثت باكية في الفيديو عن هذا القلق فقالت: "ربنا يحفظ أولادكم ويبعد عن الجميع كل شر، لم أكن استطيع أن اتحدث في الفترة الماضية بسبب أن ابنتي الصغيرة اصيبت بكورونا وهذا الشعور مخيف وكم أتمنى أن اصاب أنا بهذا المرض وليس دوت الخليج، وربنا يحفظها من كل شر".

زينب العسكري تكشف عن نقل والدتها إلى المستشفى

زينب العسكري أكدت أن الأزمات لم تتوقف عن إصابة ابنتها الصغرى بفيروس كورونا، بل تواجه والدتها أزمة صحية بسبب ضرورة دخولها المستشفى من أجل الحضوع لعملية غسيل كلى، وأوضحت زينب العسكري أنها ترتبط بوالدتها بعلاقة قوية ولم تفارقها ابدا إلا بسبب هذا المرض الذي تسبب في حزن والدتها نتيجة دخولها المستشفى.

فقالت زينب العسكري: "والدتي تخضع لغسيل كلى، ومن الصعب أن يتم هذا في المنزل، لذلك ذهبت بها إلى المستشفى وكان شعوري صعب بسبب نظراتها لي حيث لم تكن ترغب في الذهاب إلى هناك لكن بسبب مطالبتي لها قامت بفعل هذا، فما أمر به شعور صعب، خصوصا أن والدتي انسانة لا تستطيع أن تتصرف بمفردها وتحتاج دائما لشخص معها".

تعاطف واسع مع الفنانة زينب العسكري بسبب أزمة مرض ابنتها ووالدتها

زينب العسكري تعاطف معها متابعيها وتيار واسع من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين دعوا لوالدتها ولابنتها بالشفاء وأن تمر أزمتهما الصحية على خير وأن تعود والدتها مرة أخرى إلى منزلها، وكان آخر ظهور للفنانة زينب العسكري مع بناتها في شهر فبراير الماضي وذلك بمناسبة احتفالها بعيد ميلادها الـ47 والذي أقيم في أجواء احتفالية كبيرة حرصت فيها النجمة البحرينية على الكشف عن فخامة الحفل من حيث تصويره بشكل احترافي.

كما ظهرت محاطة كذلك ببناتها الثلاثة، وعلقت الفنانة المعتزلة على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على "انستجرام"من أجواء احتفالها بعيد الميلاد فكتبت: "حفلة عيد ميلادي شعور جميل أن تمضي السنوات والأحباب من حولك قريبين بإحساسهم ومشاعرهم الجميلة معك، شكرا لمشاركتكم فرحة بيوم ميلاد إنسانة تتمنى ان يكونوا أحبابها دوم بخير وسعادة".