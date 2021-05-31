طليقة علي ربيع تحرجه وتكشف تجاهله الاطمئنان على ابنتهما في المستشفى .. بالفيديو

ندى محمود الزوجة السابقة للفنان المصري علي ربيع، احتفلت مؤخرًا بعيد ميلاد ابنتهما "مليكة"، وسط حضور عدد من المقربين منهما، وتزامنًا مع إعلانها عن مرض ابنتها قبل أيام.

طليقة علي ربيع توجه رسالة غير مباشرة له

ندى محمود نشرت عبر انستجرام عدة صور ظهرت فيها مع ابنتها مليكة في حفل عيد ميلادها ووجهت الشكر لكل من هنأها بعيد ميلاد طفلتها، لكنها وجهت رسالة خاصة لوالدها، حيث نشرت ندى صور لوالدها مع ابنتها، وعلقت قائلة: "شكرا يا بابا على اليوم الجميل ده ربنا يخليك ليا انا ومليكة. وتعيش وتعمل لها يا حبيبي أحسن أب في الدنيا تعيش وتفرحها".

واعتبر الجمهور أن حديث ندى محمود عن والدها، هو بمثابة رسالة غير مباشرة لزوجها السابق علي ربيع بعد انفصالهما مجددًا عقب أكثر من عام من إعلانها أنهما عادا لبعضهما البعض عقب الانفصال الأول.

ندى محمود تحرج علي ربيع وتعاتبه

كذلك حرصت ندى محمود على توجيه الشكر لعلي ربيع في مقطع فيديو بسبب حرصه على حضور عيد ميلاد طفلته ومساهمته في سعادتها في هذا اليوم المميز بالنسبة للطفلة، إلا أنها قررت إحراجه والتلميح خلال الفيديو إلى غضبها من زوجها السابق بسبب تجاهله الاطمئنان على ابنته خلال تواجدها في المستشفى في اليومين السابقين لعيد الميلاد.

أزمة طلاق علي ربيع وزوجته

الجدير بالذكر أن ندى محمود كانت قد أعلنت في مارس من العام الماضي، انتهاء الأزمة التي وقعت بينها وبين علي ربيع والتي تسببت في الطلاق، حيث أكدت حينها أن الخلافات الأسرية التي وقعت انتهت بسبب رغبتها دوت الخليج وعلي ربيع في الحفاظ على ابنتهما مليكة فقالت: "النهاردة البوست ده لكل الناس اللي بتحبني أنا وعلي ومليكة ويتمنوا لنا الخير وكانوا بيدعولنا، زى ما انتم عارفين كان في خلافات أسرية بنا وإحنا دلوقتي الحمد لله تخطينا كل الصعوبات دى لمصلحة بنتنا أولا وأخيرا، ورجعنا لبعض وكان ممكن نتخطاها بزمن أقصر لولا أن في ناس نشروا على لساننا أكاذيب إحنا الاثنين".

إلا أنها عادت مؤخرا وأكدت بشكل غير مباشر انفصالها عن الفنان المصري دون أو توضح سبب الخلاف الجديد بينهما، وقررت مواصلة إحراجه والكشف عن طبيعة علاقته بها وبابنتهما مؤخرًا.