تطورات حالة دلال عبد العزيز بعد أسابيع من دخولها العناية المركزة ودعاء مؤثر من بسمة وهبة بالأراضي المقدسة

دلال عبد العزيز مازالت تتلقى أمنيات المتابعين لها والمقربين منها بالشفاء العاجل بعد مرور عدة أسابيع من الإعلان عن دخولها غرفة العناية المركزة بالمستشفى بعد إصابتها بفيروس كورونا.

تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

وكان محمد عوض تاج الدين قد كشف تطورات الحالة الصحية للنجمة القديرة، وأكد في مداخلة هاتفية لقناة الشمس المصرية، أن الفنانة دلال عبد العزيز مازالت تحت الرعاية الطبية في أحد المستشفيات، وتعاني من بعض تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، وهي تتلقى العلاج اللازم والرعاية الطبية الكاملة، متمنيًا لها كل الشفاء.

بسمة وهبة متأثرة وتدعو لدلال عبد العزيز بالأراضي المقدسة

من جانبها حرصت الإعلامية المصرية بسمة وهبة على الدعاء لدلال عبد العزيز خلال تواجدها في الأراضي المقدسة، حيث نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على انستجرام، ظهرت فيه وهي تبكي خلال أدائها مناسك العمرة، وتدعو للفنانة بالشفاء العاجل، قائلة: "بدعي لك يا دلال ربنا يشفيكي ويقومك بألف سلامة، لا أملك إلا الدعاء اللهم اشفها وخليها لأولادها".

وعلقت على الفيديو وأضافت: "اللهم اشفي دلال عبد العزيز وقومها لبناتها يا رب.. قولوا آمين من فضلكم يرحمكم الله، يارب اشفي دلال حبيبتي، صداقة كلها حنية وحب.. ست أصيلة ومخلصة وحبيبة ومؤمنة.. يا رب يا رب يا رب يشفيكي يا دلال".

وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من متابعي الإعلامية المصرية الذين تمنوا للفنانة القديرة الشفاء العاجل، والصبر عند معرفة نبأ رحيل زوجها الفنان سمير غانم.

تفاصيل الأزمة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

الجدير بالذكر أن الفنانة إيمي سمير غانم قد نشرت عبر حسابها على انستجرام مؤخرًا دعاء لوالدتها الفنانة دلال عبد العزيز، وتمنت لها الشفاء، وأن تمر من هذا الوضع الصحي الصعب، فكتبت: "اللهم اشفي دلال عبد العزيز فأنت أعلم بحالها اللهم رد عافيتها وخفف عنها وارحم ضعفها وقلة حيلتها رب اشفيها شفاء لا يغادر سقما، يا من تعيد للمريض صحته، ويامن تستجيب دعاء اليائس الضعيف أن تلطف بجسدها، وتكتب لها الشفاء العاجل".

وكان الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، قد أكد مؤخرًا على أن الفنانة المصرية ما زالت تحت المتابعة الصحية، وتحتاج إلى جرعات عالية من الأكسجين، رغم تعافيها من فيروس كورونا.